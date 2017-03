Ciudadanos culpa al PP de parálisis grupos de trabajo acordados en septiembre

Sevilla, 1 mar (EFE).- El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha culpado hoy al PP de la parálisis de los grupos de trabajo impulsados por ambas formaciones el pasado septiembre para abordar distintas reformas institucionales, y ha lamentado que "desgraciadamente, sólo les interesaba la foto".

"Me temo que esos grupos de trabajo han pasado a la historia", ha dicho en rueda de prensa al ser preguntado sobre esta cuestión, a lo que ha añadido que el PP no ha enviado a Ciudadanos "ninguna propuesta, documentación, escrito, ni nada de nada", por lo que "aquello era solamente una foto que pretendía el señor (Juanma) Moreno", ha espetado.

Según Marín, su partido ha intentado hacer "una serie de propuestas", pero el PP "no quiere ni escucharlas", en referencia a la reforma del reglamento y de entes como el Consejo Audiovisual o el consejo de administración de la RTVA.

"Sólo les interesaba la foto", ha insistido el líder de Ciudadanos, que ha ironizado: "Lamento haber decepcionado a Moreno; a mí no me ha decepcionado ni Moreno ni el Partido Popular porque yo no esperaba absolutamente nada de ellos".

No obstante, ha lamentado que Ciudadanos y el PP no puedan "hablar en serio" de asuntos "de calado", entre los que ha citado también la reforma fiscal, las creación de empleo, la mejora de las ayudas para los autónomos o la reforma de la Ley Electoral en Andalucía y la Ley de Educación.

"Me equivoqué porque no era ese el objetivo, sino sencillamente buscar una foto de acercamiento a Ciudadanos porque los sondeos digan lo que dicen", ha agregado, tras lo que ha señalado que no hay que "estar pendientes" de las encuestas porque "la única real son las elecciones y, mientras tanto, hay que trabajar".

Por otra parte, se ha referido a la proposición no de ley presentada por el PP sobre el impuesto de sucesiones, que debatirá mañana el pleno del Parlamento, y ha augurado: "Nuevamente, el PP y Ciudadanos nos vamos a quedar solos promoviendo la eliminación o la bajada de este impuesto".

"Sabemos por qué trae el PP esta iniciativa", ha ironizado Marín, que ha querido dejar claro que su grupo parlamentario la va a apoyar aunque "no va a servir de nada porque el PSOE, Podemos e Izquierda Unida lo van a rechazar".

Según Marín, dicho impuesto sólo se eliminará cuando Ciudadanos "se vuelva a sentar con alguien para negociar o alguien se siente con Ciudadanos; entonces pasará a la historia, no antes", ha vaticinado.