Moreno : la Junta está paralizada mientras Díaz deshoja la margarita

Sevilla, 28 feb (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha opinado hoy que Andalucía sufre "un Gobierno paralizado" en el que, "mientras la señora Díaz está deshojando la margarita de si decide ser la secretaria general de los socialistas españoles o no, los problemas se van acumulando".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz con motivo del Día de Andalucía, Moreno ha citado problemas sanitarios, educativos y de desempleo, y ha opinado que aunque la comunidad autónoma ha avanzado en las últimas décadas gracias a su autogobierno, el actual gobierno "se ha dormido en los laureles" y el PSOE "se ha acomodado en estos casi cuarenta años de gobierno".

"Mientras otras comunidades autónomas han avanzado más, tenemos los mismos problemas de siempre, acumulados porque nosotros hemos avanzado menos", ha aseverado.

En su opinión, ya existe "una mayoría" de andaluces "que cree que la única alternativa posible a casi cuarenta años de socialismo es el Partido Popular".

Respecto al discurso del presidente de la Cámara, ha dicho estar de acuerdo en su petición de una mejor financiación para Andalucía pero ha matizado que también es necesario "mejorar la gestión".

"No puede ser que se devuelva dinero al Gobierno de España por no saber gestionarlo o que el Tribunal de Cuentas nos pongan colorados por no saber gestionar bien los recursos públicos o que una comunidad autónoma con una autonomía plena y con más de treinta y tres mil millones de euros (de presupuesto) tengamos problemas de gestión sanitaria, educativa o de desempleo", ha concluido.