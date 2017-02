Maillo: "Chirría bastante" que un exalto cargo Junta juzgue a Chaves y Griñán

Madrid, 28 feb (EFE).- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado hoy que "chirría bastante" que el juez Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, sea ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Griñán por el caso de los ERE.

"Raro, raro es", ha dicho en RNE Martínez-Maillo, para quien "no parece muy lógico" y "evidentemente, chirría que alguien que ha sido nombrado precisamente por las personas que están sentados en el banquillo de los acusados tenga que juzgarlos o ser el ponente de la sentencia".

Ha precisado que el PP no es quién para decir si hay motivos reales o no para recusar al magistrado, pero ha recalcado que "la justicia no solamente tiene que ser independiente, sino también aparentar que es independiente".

"Y yo creo que aquí, esta situación chirría bastante", ha reiterado.

El juez Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de Andalucía entre los años 2008 y 2014 y actualmente preside la Sección primera de la Audiencia de Sevilla, ha sido elegido ponente del juicio en un sorteo interno celebrado entre los cinco magistrados de la sala.