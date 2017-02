En libertad con cargos el ex secretario general del PSOE de Ceuta

Ceuta, 28 feb (EFE).- La jueza que instruye el caso sobre las supuestas adjudicaciones irregulares de viviendas en Ceuta ha decretado hoy libertad provisional con cargos para el ex secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, que ha declarado en calidad de investigado.

Después de más de una hora de declaración ante la juez Raquel Luccini, el exdirigente socialista ha quedado en libertad con cargos, aunque no han trascendido los delitos que le imputa la magistrada.

A la salida de los juzgados, José Antonio Carracao ha declarado a los periodistas que no podía decir nada sobre su situación al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, "pero me voy totalmente tranquilo y satisfecho".

José Antonio Carracao ha dicho que "se nos ha advertido que no hagamos ningún comentario y no me voy a meter en ningún problema, pero estoy dispuesto a colaborar con la justicia".

La vicepresidenta segunda de la Asamblea y compañera de partido, Mayda Daoud, ha mostrado su apoyo a Carracao, al que ha esperado a las puertas del juzgado.

El ex secretario general del PSOE ceutí ya fue llamado hace unos meses para declarar, en calidad de testigo, por ser miembro de la Comisión Local de la Vivienda en su etapa de diputado y portavoz parlamentario del grupo socialista en la Asamblea de Ceuta.