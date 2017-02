El Circuito de Jerez acogió a 35 pilotos en el segundo día de ensayos

Jerez de la Frontera , 28 feb .- El segundo día de entrenamientos privados de equipos de los Campeonatos del Mundo de Moto2 y Moto3 se desarrollaron este martes en el Circuito de Jerez con 35 pilotos, nueve más que en la jornada inicial que tuvo lugar el lunes.

El día, si bien no ha sido soleado, se desarrolló con la pista seca y buena presencia de público en la tribuna gratuita habilitada para los aficionados, al ser la jornada festiva por el Día de Andalucía, informó la organización de estos test.

La actividad creció en esta segunda jornada, de las tres previstas en el Circuito de Jerez esta semana, integrándose por primera vez en estos ensayos el español Axel Pons (Kalex) en la categoría intermedia o el belga Livio Loi (Honda) en Moto3.

Los ensayos se saldaron con once caídas sin consecuencias físicas para los pilotos en ninguna de ellas y con tiempos no se pudieron conocer al haber decidido los equipos no contratar servicio de cronometraje.

Este miércoles está prevista la tercera y última jornada de entrenamientos de la semana, preludio de los test oficiales para ambas categorías que tendrán lugar la próxima semana en este mismo escenario durante tres días, del 8 al 10 de marzo.