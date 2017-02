Romanceros del siglo XXI, un fenómeno en auge en el Carnaval de Cádiz

Cádiz, 26 feb (EFE).- Además de chirigotas, comparsas y coros, en el Carnaval de Cádiz se despliegan decenas de romanceros, auténticos juglares del siglo XXI que, encadenando versos y chistes destripan la actualidad y se han convertido en un fenómeno en auge que cada día gana más adeptos.

A pesar de ser la modalidad más antigua, los romanceros son también la rama más desconocida del carnaval de Cádiz.

Su hilarante humor, su cercanía al espectador en las calles y la sencillez de su propuesta escénica, con uno o dos integrantes que no llevan más que un cartelón y una vara para acompañar sus cuartetas de octosílabos, se han convertido en los últimos años en un "boom" dentro del planeta teatral, humorístico y satírico que es el Carnaval de Cádiz.

De cómo ha aumentado la afición da idea que en apenas minutos se agotaron las cerca de 300 entradas para la final del XXXVII Concurso de Romanceros que se celebró anoche en el Teatro de Títeres la Tía Norica y que ganaron los hermanos Agustín y Pedro Barba con "Rocky Balboa. La leyenda".

"Vamos a pedir que el próximo año la final del Concurso de Romanceros se celebre en el Gran Teatro Falla" como el "hermano mayor de este certamen, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz, explica a EFE Agustín Barba, que como el resto de los 31 romanceros que se ha presentado se dispone ahora a salir a las calles para encontrarse con un público que cada año les busca más.

Asesor financiero de profesión de 48 años, desde el año 2000 dejó su chirigota y formó con su hermano, jefe de zona de una cadena de restaurantes, un romancero, una modalidad más cómoda de montar que otras agrupaciones más numerosas.

Eclipsados por la fama de chirigotas, comparsas y coros, "al romancero no se le ha dado el valor que tiene, se ha tenido como un arte menor del carnaval", explica David Medina, romancero que ha participado en este concurso con "Los cincuentunos".

Pero a su encanto sucumben quienes los interpretan y quienes los escuchan.

"Yo los veía en la calle de pequeño y me reía mucho, me parece una figura superromántica, siempre me ha maravillado", dice Álvaro Ballén, coordinador de redes sociales de una revista de 33 años que con "Cuando tu Brad, yo vengo de Pitt" destripa la cara oculta del famoso actor como un padre divorciado de seis hijos, una propuesta con la que ha ganado el cuarto premio del concurso.

Y es que los romanceros continúan con su tradición de ejercer el periodismo oral en las plazas del pueblo, pero, eso sí, empapando sus historias del surrealismo y la guasa del carnaval gaditano.

"Es una manera de hacer una catarsis de todo lo que pasado en el año y de darle la vuelta", explica Susana Ginesta, que con su pareja ha ganado el segundo premio del concurso con el romancero "Pretty Woman: bodas de plata", en el que desmitifican el cuento romántico que difundió aquella película hace dos décadas.

Susana Ginesta, que trabaja en una empresa de pedagogía alternativa, ha preferido este año no estar con su habitual chirigota, Cadizwoman, y formar con su pareja un romancero por una razón de peso: está embarazada de ocho meses y medio.

"Es una experiencia muy divertida, lo mejor es la calle, interactuar cara a cara con el público", explica, mientras cuenta que las cuartetas y octosílabos les van saliendo en cualquier momento, "mientras hacemos las camas o pelamos las papas", porque la composición de este trabajo, al igual que su interpretación" es "una pasión" que llevan en las venas.

Es "una mano a mano" y un "cara a cara" con el público que busca "hacer reír" a la gente, cuenta Álvaro Bellán, que, aunque se considera "incluso vergonzoso", no duda en olvidarse de esta condición en carnavales para ejercer la aventura de ser un romancero en el siglo XXI.

Los aficionados a los romanceros tienen este carnaval la oportunidad de verlos en cualquier esquina por las calles de Cádiz, pero tendrán un día especial el jueves 2 de marzo en el barrio del Mentidero de Cádiz, donde tendrán su propio carrusel.

Allí estarán otros ganadores del certamen como "Os percebeiros morren por febreiro" (tercer premio) o "las reinas de las fiestas" (quinto premio), así como a "Lobez o no Lobez", que se ha llevado el premio espacial al mejor cartel, el único elemento de la escenografía de este curioso espectáculo de calle que resurge en el carnaval.