Estoyanoff, entre fútbol y cumbia, el recuerdo de Cádiz y su amor por Peñarol

Montevideo, 26 feb (EFE).- A sus 34 años, Fabián Estoyanoff vive un momento dulce en su carrera, de regreso al Fénix en el que debutó en la Primera uruguaya y con una incipiente carrera musical, al tiempo que recuerda en una entrevista con Efe su paso por el fútbol español y expresa su anhelo por ganar una Libertadores con Peñarol.

Fichado por el Valencia en 2005, fue pronto cedido al Cádiz, club del que tiene el mejor recuerdo y ciudad de la que sigue "enamorado".

"Más allá de que a uno le ha tocado jugar en cuatro equipos de España, con la calidez, el amor y la gratitud que me quedo más que nada es con la gente de Cádiz. Es impresionante esa ciudad, su gente, lo que me tocó vivir a mí con esa afición", expresó Estoyanoff.

Vistió luego las camisetas del Deportivo la Coruña y del Valladolid, y compitió en la liga árabe y la griega, aunque su mayor éxito lo consiguió defendiendo al Peñarol, el club que del que es hincha y con el que le gustaría ganar una Copa Libertadores.

Su debut fue en el año 2000 en el Fénix, momento en el que el club consiguió, luego de 18 años, retornar a la primera liga del campeonato local.

"Al ascender se interesaron en mí los dos equipos grandes de Uruguay, pero tomé la decisión de quedarme en Fénix porque se había interesado más Nacional y yo justo ese año había perdido a mi abuelo que era muy hincha de Peñarol y quise cumplirle el sueño a él de jugar en Peñarol", dijo Estoyanoff.

En 2002, el Lolo cumplió su objetivo de ser contratado por el Peñarol, ese salto en su carrera lo vivió "con mucha tranquilidad e ilusión" por compartir el vestuario con sus ídolos de la infancia.

"A medida que fui entrando en el plantel me empecé a dar cuenta que todo era totalmente diferente, todo lo que hacia tenía el doble de repercusión y empecé a tomar más conciencia de que lo que estaba haciendo ya era una carrera futbolística", expresó.

Tras salir campeón con el 'carbonero' en 2003, su representante, Francisco Casal, le ofrece la posibilidad de emigrar a Europa y aunque él quería permanecer en el club de sus amores, el conflicto entre el empresario y el presidente del Peñarol lo obligó a tomar la decisión de ir al Valencia de España.

Luego de varios años en Europa y pese a ser titular en el Valladolid y al pedido del gerente deportivo del club, un problema familiar lo hace volver a Uruguay, ya que su abuela se encontraba delicada.

"Empecé a sentirme que necesitaba estar con mi gente, estando en España empecé a extrañar y cuando venía a Uruguay me costaba mucho volverme", recordó Estoyanoff.

Según el futbolista, en aquel momento le llegó una llamada del presidente del Peñarol, Juan Pedro Damiani, que le pidió volver para ayudar al equipo a ser campeón y retornar a la Copa Libertadores tras varios años de ausencia.

"Cuando a uno se lo necesitó y levantaron el teléfono no lo dudé, estaba en la elite y les dije que me venía", contó Estoyanoff.

Aunque ganó dos torneos uruguayos con el Peñarol en 2003 y 2013 y un torneo corto en 2008, el momento más importante de su carrera fue en 2011, cuando alcanzó la final de la Copa Libertadores de América.

"Esa libertadores no tiene explicación, fue lo mejor que me tocó vivir en mi carrera y hasta el día de hoy tengo imágenes, sufrimientos de la final perdida, me pasé llorando toda la noche (...) el no haber podido traerla fue uno de los dolores más grandes que me tocó vivir en el fútbol", narró el Lolo.

Para el futbolista, aquel torneo fue muy especial por la conexión que se logró con la hinchada y el apoyo de su público a lo largo de la competencia.

"Esa Copa Libertadores me llena de nostalgia, alegría y tristeza", subrayó.

Más allá del fútbol, Estoyanoff demostró su gusto por la cumbia uruguaya y lanzó una versión del tema de reguetón "Somos tu y yo" junto a su novia que es cantante de la banda local "Majo y la del 13".

"Me gustó la idea, la gente se enganchó y tiene un montón de visitas", expresó el futbolista y añadió que sacó un disco junto a su pareja en el que canta cuatro canciones como solista y tres a dúo con ella.

Actualmente, el Lolo retornó al Fénix y si bien quiere conseguir un Campeonato Uruguayo con el club que lo vio nacer, sigue con la mente puesta en la Libertadores.

"Algún día se me va a dar poder ganarla con Peñarol, mientras siga siendo futbolista voy a seguir teniendo la misma ilusión (...) desde ese día que terminó esa final me gustaría poder salir campeón de la copa".