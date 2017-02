La francesa Julie Aimé, segunda mujer en ganar una prueba del Gecko Tour

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- La francesa Julie Aimé conquistó este viernes su primera victoria como profesional en la vigésima primera cita del Gecko Tour, tras imponerse en el recorrido Westin La Quinta, en Marbella (Málaga), y se convirtió en la segunda mujer en ganar una prueba de este circuito, considerado el mejor de invierno en Europa.

Aimé sorprendió a todos sus rivales llegando desde atrás para rubricar un final de la segunda extraordinario y terminar con 138 golpes en total, según informó la organización.

Por detrás de ella, acabaron igualados en la segunda plaza los ingleses Luke Johnson, Mike Bedford y Ryan Fricker.

La francesa hizo tres 'birdies' en los últimos cinco hoyos y dejó a sus rivales sin respuesta, lo que le dio un triunfo que supone el segundo de una jugadora en la historia del Gecko Tour, apenas un mes más tarde del que consiguió la malagueña Noemí Jiménez en el campo de Atalaya, también ubicado en Marbella.

"He jugado de manera muy sólida los dos días y hoy he metido además algunos 'putts' muy importantes, sobre todo en los hoyos 16 y 17. Es mi primer triunfo como profesional, así que no puedo estar más contenta", ha asegurado Aimé.

Esta joven de 25 años, nacida en Niza, estudió ciencias políticas en la Universidad de Lamar (Estados Unidos), donde compaginó la carrera con su preparación para el golf de elite, y ha destacado que su objetivo a corto plazo es jugar el 'Ladies European Tour.

La próxima prueba del Gecko Tour se disputará el lunes y el martes en el Calanova Golf Club, en La Cala de Mijas (Málaga), y será la última antes de la gran final prevista del 5 al 7 de marzo en el club Finca Cortesin Golf, en la localidad malagueña de Casares.