"El novio chino", una "novela gay" que dio a María Tena el Premio Málaga

Madrid, 23 feb (EFE).- La madrileña María Tena ganó el X Premio Málaga de Novela con "El novio chino", un texto, ha dicho hoy, que demuestra que una autora "heterosexual y española" puede escribir "una novela gay y china" desde "la naturalidad y sin subrayados".

Tena, que fue comisaria del Pabellón de España en la Exposición Universal de 2010 de Shangai, ha explicado hoy en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada de su editor, Ignacio Garmendía, que en la literatura contemporánea hay un cierto "tratamiento marginal de los temas gay".

"Una de las señales de que España se ha normalizado es que hay una autora española que puede hablar de la homosexualidad con espontaneidad", ha afirmado Tena (Madrid, 1953).

Para la escritora, Shangai es "una ciudad especial y mestiza donde conviven todas las culturas en una sola manzana" y es "como estar en Marte, en otra dimensión".

"No es el espacio lo que te impacta: es que te conviertes en un experimento, te cambian los valores y te transformas en otra persona", comenta Tena, criada entre Irlanda y Uruguay.

Cuando estuvo trabajando en China, "ya sabía que había novela", pero no se imaginaba que el encuentro entre un sofisticado occidental y un chino muy pobre diese lugar a una futura relación entre ambos y "encendiera el chispazo de la obra".

"La realidad no es verosímil", ha asegurado, y por este motivo decidió mezclar realidad y ficción en su apasionada historia de amor que proyecta una original mirada sobre la pujante China del siglo XX.

La historia cuenta el encuentro entre Bruno, un sevillano abrumado por los problemas económicos, que desempeña el puesto de jefe de protocolo en la delegación española, y John, un campesino chino que ha atravesado 600 kilómetros para huir de un padre violento y de la miseria de su aldea natal.

Tena sostiene que "lo que es importante para un escritor son las personas" y lo que la marcó fue que "dos personas tan diferentes fuesen capaces de enamorarse y de superar la soledad juntos".

La escritora añade que la novela posee mucha "'sensorialidad' y atmósfera" y que "muestra más que explica".

No obstante, en la novela no todo es amor, también aparece el dolor, retratado con el atraso de la china agraria, esa población que aún no se ha sumado a la modernidad vertiginosa del país y por la separación de Bruno y John, tras finalizar la Expo Shangai.

El editor de "El novio chino", Ignacio Garmendia, ha alabado la "fluidez de la historia", la "verosimilitud" de los personajes y la "amenidad" que consigue que el relato se "beba desde la primera página", con "una sensación de no poder parar": "Consigue el difícil arte de la sencillez", ha subrayado.