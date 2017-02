Imbroda ironiza con el "no" a Pedro Sánchez para viajar a Melilla

Melilla, 23 feb (EFE).- El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, se ha preguntado hoy en tono irónico "cómo le habrá parecido" al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez "eso del no" que recibió cuando pretendía volar a la ciudad.

Juan José Imbroda ha ironizado con la cancelación ayer del vuelo que el aspirante a las primarias del PSOE iba a tomar ayer en Madrid para participar por la noche en un acto público en Melilla.

Imbroda, que también iba a volar desde Madrid, optó por desplazarse a Málaga para tomar desde allí otro avión a Melilla, donde a última hora de la tarde se reanudaron los vuelos tras una serie de cancelaciones por falta de visibilidad en su aeropuerto.

Cuando esperaban a embarcar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, "nos dijeron que no, que no sale, que no hay vuelo, que no, que no, que no, dijeron varias veces en el mostrador", ha relatado Imbroda.

"Y eso del no, no sé como le habrá parecido", ha comentado en referencia al no que defendieron Sánchez y sus seguidores a cualquier acuerdo que posibilitara un nuevo Gobierno del PP tras las pasadas elecciones, una postura que generó una crisis en el PSOE que desembocó en su dimisión al frente del partido.

El también presidente de Melilla y senador ha señalado "la casualidad de que venga él (Sánchez) un día y estuviera la campaña ahí", en alusión a una nube de polvo del desierto que también afectó a la visibilidad en la tarde de ayer en la ciudad.

"Pero ha anunciado que volverá, pues ya está", ha concluido Imbroda.

Pedro Sánchez difundió desde el aeropuerto un vídeo a través de Twitter en el que se comprometió a acudir a Melilla "en otra ocasión".

"Os mando un abrazo y mi compromiso de que estaré allí pronto", afirmó Sánchez, que tuvo que cancelar el acto previsto en un hotel por la Plataforma Socialista de Melilla "#ViajamosConPedro".

El aeropuerto de Melilla tuvo que cancelar ayer una docena de vuelos con Madrid y Málaga por las nubes bajas que reducían la visibilidad, hasta que al final de la tarde pudo recuperar la normalidad.