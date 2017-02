Consejera Román dice dimite de cargos por "salud" y con conciencia tranquila

Ceuta, 23 feb (EFE).- La exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), en libertad con cargos por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial, ha asegurado hoy que ha dimitido de todos sus cargos por "salud" pero con "la conciencia tranquila".

Susana Román ha explicado en una comparecencia donde no ha admitido preguntas la decisión comunicada ayer por la tarde al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), de abandonar todos sus cargos tanto en el Gobierno ceutí como en el PP, al igual que ha hecho su compañera de partido y extitular de Educación y Cultura, Rabea Mohamed (PP).

Susana Román, acompañada por otras compañeras del partido en una sala donde también estaba Rabea Mohamed, ha dicho a los periodistas que "la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y hay que dejar que la investigación policial y judicial dé los merecidos frutos, es lo que deseamos".

La exconsejera ha explicado que ha renunciado a todos sus cargos en la Asamblea como diputada, en el Gobierno ceutí así como en el PP, "donde permaneceré como militante de base".

Susana Román ha dicho que ha renunciado "principalmente por mi salud, no tengo ninguna duda que afrontar el recorrido procesal en estas condiciones dificulta enormemente la capacidad de asumir la responsabilidad propia del cargo que ostento y sumado a la presión que significa una investigación de este calado son del todo incompatibles con una salud que ya de por sí tengo bastante mermada".

"También tengo que pensar en mi familia que para mí es una prioridad y no tengo derecho alguno a someterlos a ningún sufrimiento que pueda evitarles", ha explicado.

La exconsejera ha subrayado que siempre ha tenido muy claro que la política "era una etapa, una cuestión temporal, y nunca me he planteado como un medio de vida, vuelvo a mi profesión -abogado- que me encanta y vuelvo con la ilusión de asumir nuevos retos".

"La justicia tendrá toda mi colaboración, me voy de la vida pública con la conciencia muy tranquila de haber dado lo mejor de mí, ni he consentido ni he tolerado ningún tipo de actividad delictiva y siempre he realizado mi trabajo con la mejor intención y ahínco en hacer lo correcto".

Finalmente, ha emplazado a los periodistas "a una nueva convocatoria que espero y deseo no sea muy lejana en el tiempo, cuando este mal sueño termine".

La exconsejera ha agradecido el apoyo de sus compañeros de Gobierno y del partido, al presidente Juan Vivas así como a los funcionarios, tras lo cual ha terminado la lectura del comunicado con lágrimas en los ojos.

Rabea Mohamed y Susana Román fueron arrestadas y luego puestas en libertad con cargos por su presunta relación con una trama de adjudicaciones irregulares de viviendas, por la que ya han sido detenidas 21 personas y que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Ceuta.

Susana Román ostentaba el cargo de presidenta de la Comisión de la Vivienda cuando se produjo la adjudicación de las 317 viviendas de la promoción de Loma Colmenar, objeto de la investigación policial.

Román formó parte en 2003 de la lista con que el PP se presentó a esas elecciones, aunque no fue hasta las de 2011 cuando, como número 10 de esa candidatura, entra como diputada en la Asamblea y se convierte en titular de la Consejería de Juventud, Deporte y Menores.

En abril de 2012 asumió las competencias de la Consejería de Fomento y desde mayo de ese mismo año formó parte del Comité Ejecutivo Regional del PP como vicesecretaria de Política Sectorial.

En 2015, repitió como diputada en la Asamblea de Ceuta por el PP y asumió, en junio de ese año, las competencias en Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.