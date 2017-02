Consejera Mohamed dice no ha cometido injusticia ni actuación fuera de la ley

Ceuta, 23 feb (EFE).- La exconsejera de Cultura y Educación de Ceuta, Rabea Mohamed (PP), ha dicho hoy que nunca ha "cometido injusticia ni actuación fuera de la ley", tras dimitir de su puesto tras quedar en libertad con cargos por presuntas irregularidades en adjudicaciones de viviendas de protección oficial.

En un comunicado, Rabea Mohamed ha expresado su postura, al igual que ha realizado en una comparecencia sin preguntas su compañera de partido y exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno ceutí, Susana Román, que también ha renunciado a todos sus cargos.

Mohamed ha anunciado que ha decidido "voluntariamente" renunciar a todos sus cargos en el Gobierno de la Ciudad y a su acta como diputada de la Asamblea.

"He tomado esta decisión a partir de los últimos acontecimientos acaecidos, que, sin perjuicio de que espero que se aclaren todas las cuestiones con respecto a mi persona cuanto antes, han hecho que opte por dedicarme a mi familia al cien por cien y dejar que sean otras las personas que hagan el trabajo público que venía yo realizando", ha detallado.

La exconsejera ha advertido: "nací en una familia humilde y así me voy de la política, con mi humildad e igual que cuando llegué. En todo momento he ejercido mis cargos lo mejor que he entendido y con el ánimo de hacer el bien y en pro del interés común. Si alguna vez he cometido algún error en la gestión, pido disculpas a quienes les haya afectado de manera negativa".

Al respecto, Rabea Mohamed ha asegurado: "jamás he cometido injusticia alguna a sabiendas o cualquier actuación fuera de lo que marca la ley".

Ha agradecido al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), la confianza depositada en su persona durante estos años "a los compañeros de Gobierno y a todos aquellos con quienes he trabajado durante esta etapa de mi vida, y en especial a mi compañera, amiga y hermana, Susana Román".

Rabea Mohamed y Susana Román fueron arrestadas y luego puestas en libertad con cargos por su presunta relación con una trama de adjudicaciones irregulares de viviendas, por la que ya han sido detenidas 22 personas y que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Ceuta.

Rabea Mohamed (PP) tomó posesión como consejera de Educación y Cultura el pasado día 11 de noviembre de 2016, ya que hasta entonces había venido desempeñando las funciones de consejera de Asuntos Sociales e Igualdad.