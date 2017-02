Viruca Yebra novela la emigración gallega a Cuba en "El fuego del Flamboyán"

Marbella , 22 feb .- La huida obligada, los miedos, el coraje y la confrontación entre dos mundos que vivieron los emigrantes gallegos que dejaron España para establecerse en Cuba en la primera mitad del siglo XX conforman las costuras de "El fuego del Flamboyán", el debut literario de la periodista Viruca Yebra.

La autora novela las circunstancias que forzaron la emigración gallega en un momento convulso en la historia de nuestro país, a través de la vida de un puñado de personajes que, "como siempre pasa en España, se ven inmersos en unos conflictos que no eran los suyos", explica Yebra a Efe con motivo de la presentación de su libro hoy en Málaga.

El arranque histórico de "El fuego del Flamboyán" se enmarca en el ocaso de la dictadura del general Primo de Rivera y el advenimiento de la República pero recorre buena parte del siglo XX, en vivencias de sus protagonistas o desde la distancia, con ventanas abiertas a la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial o la Revolución cubana.

"Es sobre todo una novela de pasiones y de contrastes: entre el sobrio castaño de Galicia y el rojo del flamboyán, al que denominan árbol de fuego; entre la miseria que dejan los protagonistas en España y la opulencia que encuentran en Cuba y la transformación, a la inversa, que van sufriendo ambos países", apunta la autora.

Yebra, nacida en Sarria (Lugo) aunque afincada en Marbella desde hace décadas, ha bebido de las vivencias familiares y de testimonios reales para confeccionar las aventuras de los protagonistas de "una novela coral en la que prácticamente todas las historias que aparecen en la novela me las han contado".

"Mi labor ha sido hilar esas historias y desarrollar la vida de los personajes", apunta la autora, que ha trabajado durante tres años en la creación de una novela en la que, "al igual que en Galicia, existe un matriarcado latente, son las mujeres las que mueven la historia".

"La novela es evidentemente gallega, pero presentarla en Málaga era muy importante para mí", afirma la periodista, que fue jefa de prensa del Gobierno de la Xunta de Galicia y delegada del diario ABC en la Costa del Sol.

"Siempre había soñado escribir una novela y hace tres años me puse a ver si era capaz", explica Yebra sobre su debut literario, que ha alcanzado la segunda edición, "lo que para una primera novela supone poner una pica en Flandes".

"Me encanta cuando los lectores me dicen que se han emocionado con la novela", relata la autora, que puntualiza que "la Cuba sobre la que yo escribo no tiene nada que ver con la actual, era mucho más diversa étnicamente y tenía mucho más color".

En cuanto a las similitudes entre la migración gallega a Cuba el pasado siglo y los conflictos actuales en esta materia, Yebra mantiene que "al final todas las migraciones son las mismas, nadie quiere marcharse de su país si vive bien y, si echamos la vista atrás, se ve que no hemos aprendido mucho".