"Supernanny" insta a "prevención" para tratar el consumo prematuro de alcohol

Sevilla, 22 feb (EFE).- La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, popularmente conocida como "Supernanny", ha instado hoy a la "prevención" para erradicar el consumo prematuro de alcohol entre los jóvenes.

Ramos-Paúl, que hoy ha participado en un coloquio con padres de familias sevillanas, ha declarado a Efe que "para ganar autonomía, los niños han de ser responsables y a estas edades no tienen aún capacidad de autodecisión correcta, no tienen autocontrol".

Por ello, es vital "la forma en la que abordemos este tipo de conversaciones para lograr que el mensaje cale entre los menores y lo apliquen en sus momentos de ocio y es fundamental enseñarles a saber decir "no" a tiempo".

Una concepción bien estructurada y fundamentada que les haga ver "que ser distinto no es malo y que eso no tiene por qué apartarles del grupo de amigos", algo que muy generalmente piensan los jóvenes de nuestro país que sucederá si no beben.

De ahí que sea fundamental la "prevención", tanto por parte de los organismos públicos como del entorno familiar, "apostando decididamente por ella, especialmente en edades tempranas, entre los 12 y 16 años".