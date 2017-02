Sindicatos se concentran ante patronales exigir la negociación de convenios

Sevilla, 22 feb (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT han trasladado hoy la movilización en Andalucía ante las sedes de las ocho patronales provinciales para exigir a los empresarios que "desbloqueen" la negociación de los convenios colectivos y acepten subidas salariales para recuperar el poder adquisitivo.

Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de la UGT-A, Carmen Castilla, han encabezado en Sevilla la protesta ante la Confederación Empresarial Sevillana (CES), donde se han concentrado varios centenares de delegados sindicales.

Castilla y Carbonero han denunciado el bloqueo de la negociación colectiva por parte de los empresarios y su "cerrazón" a pactar subidas salariales entre el 1,8 y el 3 % ante el nuevo contexto de recuperación económica y de los beneficios empresariales.

Según datos sindicales, en Andalucía hay unos 600 convenios, de los que cerca de 400 se han negociado o se han prorrogado y cubren a un millón de trabajadores aproximadamente, pero un millón de asalariados tienen enquistada la negociación porque unos 200 convenios están pendientes de negociar y de ellos unos sesenta no tienen ultractividad.

Los convenios que más problemas presentan son el de la hostelería, en concreto el de Granada, y el del sector del comercio, así como en Cádiz el de transporte de mercancías y viajeros.

La secretaria general de UGT-A ha asegurado que este el "inicio de primavera que será muy movida si la patronal no se sienta a negociar" los convenios, ya que hay muchos bloqueados e incluso algunos han perdido la ultractividad por lo que los trabajadores se quedan sin protección.

Carbonero ha criticado el uso "perverso" que hacen los empresarios de la reforma laboral, ya que la usan para abaratar el coste del trabajo, precarizar los empleos y empobrecer a los trabajadores y a la sociedad.

Además, ha incidido en que los empresarios "pervierten la legislación" porque incrementan la economía sumergida con contratos fraudulentos a tiempo parcial, lo que supone un "fraude a la Seguridad Social y a Hacienda", ha denunciado.

Ha censurado que las empresas anuncien subida de beneficios y de dividendos y "se nieguen a negociar para que las ganancias se repartan equitativamente" y ha advertido de que continuarán con las movilizaciones el 23 de marzo para que se abren las mesas de negociación.

También persiguen los sindicatos, según el dirigente de CCOO, que "se rompa la estrategia empresarial" de ahorrarse las subidas salariales al procurar que no se firmen los convenios hasta finales del año a sabiendas de que el cuarenta por ciento de los trabajadores tiene contrato temporal y de esa forma se ahorran pagar los atrasos.

Ha apelado a los empresarios para que "dejen de ser rácanos y busquen soluciones negociadas con los trabajadores" porque, "si se recuperan los salarios, habrá más capacidad de compra y de mejora de la economía y la sociedad".

También la dirigente de UGT ha reclamado a los empresarios que no abusen de la temporalidad y de la parcialidad porque de cada diez contratos indefinidos cuatro no duran más de un año, y ha invocado las cláusulas de garantía salarial para que no se pierda poder adquisitivo.

En la concentración también han participado los secretarios generales en Sevilla de UGT, Juan Baustista Ginés, y de CCOO, Alfonso Vidán.