María Tena: "El amor es arquitectura efímera"

Málaga, 22 feb (EFE).- La escritora madrileña María Tena relata en su novela "El novio chino" una relación homosexual que se desarrolla durante la Exposición Universal de Shangai en 2010, un lugar con pabellones creados para después ser demolidos, porque considera que "el amor también es arquitectura efímera".

Tena, que ha presentado hoy el libro, ganador del décimo Premio Málaga de Novela y editado por la Fundación José Manuel Lara, aprovechó su experiencia como comisaria de España en dicha exposición.

"Durante la Expo no pude escribir porque fueron seis meses de mucho trabajo, pero estuve absorbiendo el ambiente. Es como si vivieras en Marte, en un sitio totalmente extraño, y se quedan cosas en la retina. Allí surgió un encuentro entre dos personajes que me dio el chispazo", ha explicado.

Admite que le costó "una barbaridad" meterse "en la cabeza de un chino" y contar una relación homosexual, porque ella no es "ni gai ni china".

"He aprendido mucho y, después de tanto trabajo, veo que la historia funciona, y ahora soy gai y soy china. Me gusta la idea de que una persona heterosexual pueda escribir con toda naturalidad una historia gai".

La escritora cree que, hasta hace unos años, "el mundo de la literatura homosexual ha estado muy restringido para los homosexuales, que eran los únicos que conocían ese mundo y a los que le interesaba escribir sobre él, pero está cambiando".

Para María Tena, "normaliza mucho las cosas" escribir sobre este tipo de relación, porque "no tiene nada de raro pertenecer a una pareja homosexual, y esto es sólo una novela de amor, sin nada distinto, salvo la represión que ha habido".

"He vivido en varios sitios fuera y cuando volví a España y quedaban muchos resquicios de Franco, me obsesionaba lo que sufría la gente por los prejuicios, una familia por uno que no fuera católico o las madres solteras", ha añadido.

Asegura que se identifica mucho con los dos protagonistas de su novela, que es "una historia de dos personajes que tienen problemas y malentendidos, y al final te deja como si hubieras vivido un trozo de vida, que es lo que queremos los escritores".

Durante su experiencia en Shangai comprobó que en España "no se conoce China para nada y hay una visión lejanísima", y descubrió "una sociedad que está cambiando a un ritmo trepidante, aunque tiene una cultura milenaria que se les nota y de la que están muy orgullosos".

"Shangai es una ciudad muy especial, como la Nueva York de China, muy exótica y al mismo tiempo muy internacional", ha apuntado María Tena, que considera que su libro demuestra que "aunque tengamos una educación muy distinta, cuando hay interés podemos acercarnos, y los dos personajes aprenden de lo que les pasa en la novela".

María Tena (Madrid, 1953) es hija de un padre diplomático y una madre poeta, con los que pasó su infancia en Irlanda y Montevideo, y ha sido dos veces finalista del Premio Herralde de novela, en 2002 con "Tenemos que vernos" y en 2007 con "Todavía tú", y finalista del Premio Primavera en 2010 con "La fragilidad de las panteras".