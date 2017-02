Maíllo valora primera comparecencia de consejero por incumplir moción Cámara

Sevilla, 22 feb (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha valorado hoy que, "por primera vez" en la historia del Parlamento andaluz, un consejero del Gobierno autonómico haya sido obligado a comparecer en el Pleno de la Cámara autonómica para explicar por qué no ha cumplido una moción parlamentaria.

Maíllo ha subrayado, en rueda de prensa, que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, haya sido obligado por la Cámara autonómica a explicar en un próximo Pleno por qué no ha cumplido una resolución sobre política de agua aprobada en la correspondiente comisión parlamentaria.

"Es un hito que se aborde la comparecencia obligada del consejero de Medio Ambiente para que explique por qué no se ha cumplido una moción de obligado cumplimiento del Parlamento andaluz; por primera vez, un miembro del Gobierno tendrá que dar explicaciones en los más de treinta años de parlamentarismo andaluz", ha señalado.

El dirigente de IU ha opinado que esta comparecencia supone "una buena noticia" para el Parlamento de Andalucía y ha espetado: "Lo que se aprueba en el Parlamento es muy importante, no es banal y no se puede cometer la frivolidad de que un gobierno no cumpla los acuerdos parlamentarios".

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz aprobó a comienzos de este mes la comparecencia con carácter de urgencia del consejero del ramo, José Fiscal, en el Pleno de la Cámara ante lo que se consideró "un incumplimiento fragante" de un anterior acuerdo parlamentario.

Este incumplimiento alude, según IU, a una moción presentada por este grupo parlamentario en 2016, en defensa de la gestión del agua como un derecho humano fundamental, que consiguió el apoyo del Pleno del Parlamento y que ha sido incumplida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a juicio de la correspondiente comisión parlamentaria.