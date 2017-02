Maíllo cree "absolutamente inoportuna" Medalla de Andalucía a Antonio Caño

Sevilla, 22 feb (EFE).- El coordinador general de IU-Andalucía, Antonio Maíllo, ha considerado hoy "absolutamente inoportuna" la concesión de la Medalla de Andalucía al director del diario El País, Antonio Caño, decisión que ha relacionado con la candidatura de la presidenta andaluza, Susana Díaz, a las primarias del PSOE.

"En un proceso de primarias del Partido Socialista, con una Susana Díaz que se va a presentar, que se le de un premio al director de un periódico que puede determinar, coadyuvar u obstaculizar esa campaña me resulta cuando menos chocante", ha señalado Maíllo, a preguntas de los periodistas.

Ha recordado que, en su opinión, el diario que dirige Caño "ha crucificado" al ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y ha interpretado que el premio concedido por el Gobierno andaluz pretendería lograr el apoyo de ese medio a la candidatura de la presienta andaluza a la dirección socialista, "algo que en la personalidad de Susana Díaz encaja perfectamente", ha apostillado.

Maíllo ha sostenido que Díaz ya ha impulsado un pacto "político" con el PP, al permitir la investidura de Mariano Rajoy, ultima otro pacto "judicial", que se plasmará en la renovación del Tribunal Constitucional y ha interpretado el galardón a Caño como un tercer pacto "mediático" para "contribuir a su enaltecimiento como dirigente política".

"En el contexto de un proceso de primarias, donde Susana Díaz va a tener que tener el apoyo del grupo que edita el diario El País, no parece muy ético; no sé si Antonio Caño, a lo mejor, no lo acepta", ha añadido.

El dirigente de IU ha criticado que El País haya eliminado su edición en Andalucía precisamente bajo la dirección de Caño y se ha preguntado cómo es posible que, a pesar de ello, el Gobierno andaluz le haya distinguido con la Medalla de Andalucía.

"Espero que no haya sido porque el periódico que dirige haya eliminado la sección (edición) de Andalucía, porque eso no puede ser un mérito para la obtención de una medalla; echo de menos las secciones de Andalucía de los periódicos que las han perdido", ha aseverado.

Maíllo ha abogado por que las distinciones que otorga el Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía eviten cualquier "instrumentalización" partidista porque "las Medallas de Andalucía deben ser las medallas del pueblo andaluz" y ha apoyado que estos galardones se decidan con la participación ciudadana.

Respecto al nombramiento como Hijos Predilectos de Andalucía de la actriz María Galiana y del poeta Luis García Montero, Maíllo sí se ha mostrado conforme y ha opinado que se trata de "dos buenas noticias, porque encajan con trayectorias dignas de premio".