El PP denuncia una "utilización partidista" del 28F por parte de Díaz

Sevilla, 22 feb (EFE).- El PP-A ha denunciado que el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hacen "de nuevo una utilización partidista" del 28F, Día de Andalucía, ya que consideran que la jefa del Ejecutivo autonómico "vuelve a confundir" su cargo con su "faceta" en el partido "y con lo que quiere ser en el futuro".

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha criticado en rueda de prensa que el manifiesto de Díaz para el 28F es "partidista" y no una declaración institucional en la que "no se sienten representados todos los andaluces".

Ha lamentado que "utiliza el agravio" a Andalucía sin hacer "ninguna autocrítica" y vuelve a "utilizar" el 28F.

Sobre la concesión de las medallas de Andalucía, ha dicho que el PP no tiene "nada que objetar" porque no lo ha hecho "nunca" y todo el mundo es "respetable", pero sí ha lanzado una propuesta para que sea un proceso más participativo y no las elija solo el Consejo de Gobierno.