PP basa su enmienda a ley de sanidad en que está "vacía" y no concreta "nada"

Sevilla, 22 feb (EFE).- La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha argumentado hoy la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo al proyecto de Ley de Sotenibilidad del Sistema Público Andaluz de Salud en que se trata de una norma "inútil", que está "vacía" y que no concreta "absolutamente nada".

Ha criticado en rueda de prensa que se trata de "una mera declaración de intenciones" que no tiene "compromisos tangibles" y que lo que hace es "recoger lo que está en otras leyes aprobadas".

Crespo ha asegurado que con este proyecto de ley no se garantiza la igualdad de los ciudadanos en el acceso al sistema sanitario vivan donde vivan; no se compromete la financiación pública; no se regula participación social; no se plantea ninguna evaluación; o no se plantean objetivos fijos.

Además, ha dicho que solo se concreta una regulación por ley de las estructuras organizativas de las unidades de gestión clínica, algo que en el PP cree que se hace para "quitarse problemas con la justicia" respecto a las designaciones de cargos intermedios, ya que "muchos" han sido anulados por la justicia.

Ha denunciado también la falta de transparencia de la ley y que no haya contado con la participación de los agentes y colectivos implicados, a la vez que tampoco se ha dialogado con la oposición.

Crespo ha manifestado que "habrán dimitido cargos y se habrán parado las fusiones, pero el modelo es el mismo y los problemas son los mismos".

La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento, Catalina García, ha lamentado que el proyecto de ley no recoge lo que los profesionales, usuarios y asociaciones han trasladado en los foros de diálogo que se pusieron en marcha en todas las provincias.

Ha pedido al Gobierno andaluz que rectifique y ha cuestionado cómo se va a garantizar la sostenibilidad del sistema si no aparece detallado el presupuesto que se va a destinar.

Por otra parte, sobre la convocatoria de plazas en educación, Crespo ha criticado que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, intente siempre "manipular confrontando con el Gobierno de la nación", ya que ha recordado que cuando hay un presupuesto prorrogado las cláusulas son las mismas que el año anterior.

Ha denunciado que el Gobierno andaluz "nunca" ha ejercido la tasa de reposición que permite el Ejecutivo central "porque no ha querido" y le ha reclamado que convoque las oposiciones.

"Tiene posibilidades", ha afirmado Crespo, quien ha cuestionado si la confrontación con el Gobierno central es la "excusa" para no sacar la convocatoria de plazas, algo que ha lamentado que está creando "inseguridad" a los opositores.