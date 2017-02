Paco Cepero: "Este reconocimiento es un sueño"

Jerez de la Frontera , 21 feb .- El guitarrista Paco Cepero ha recibido hoy con "mucha ilusión" la noticia de la concesión de la Medalla de Andalucía, un reconocimiento que para él es "un sueño logrado".

"Tengo en vida todos los reconocimientos que se le pueden dar a un artista, me faltaba la Medalla de mi tierra, creo que ya no quiero más", ha explicado en declaraciones a EFE por teléfono.

Paco Cepero cuenta que le han "aflorado unas lagrimillas" cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le ha comunicado por teléfono la concesión de la Medalla de Andalucía por ser un "emblema del toque de Jerez".

Un reconocimiento que se une a otros muchos, como la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2003, a toda una vida dedicada a la guitarra flamenca.

Paco Cepero cumplirá el mes que viene 75 años, pero de su vitalidad da muestra que anoche mismo dio dos conciertos, primero uno en el Teatro Alhambra de Granada y luego acompañando al cantaor Juanito Villar.

"Tengo fuerzas. Me retiraré cuando vea que mi aptitud ya no es la correcta, una retirada a tiempo es mejor. Pero mientras vea como anoche al público en pie aplaudiendo en un teatro lleno no me voy a retirar", afirma.

Acaba de dirigir y producir el último trabajo discográfico de Laura Gallego, en marzo tiene un concierto en Viena y sólo le quedan un par de temas para completar el que será su próximo disco, cuyo título no quiere revelar.

Paco Cepero sigue con todos estos proyectos sintiéndose "vivo", que "es lo más importante".

Se confiesa "un hipertrabajador", a pesar de llevar 60 años de carrera.

"Ya me lo voy creyendo, pero yo dudo mucho de mí, me sigo poniendo muy nervioso cuando voy a salir a un escenario. Pero eso es bueno", explica.