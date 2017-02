María Galiana: el nombramiento es "señal de que se me quiere en mi tierra"

Sevilla, 21 feb (EFE).- La actriz sevillana María Galiana ha agradecido hoy el nombramiento de Hija Predilecta de Andalucía y ha asegurado que es "una señal de que se me quiere en mi tierra".

En declaraciones a Efe, Galiana ha admitido que, en principio, tras conocer el nombramiento, le ha dado "bastante vergüenza, por inesperado y porque estas cosas me dejan un poco cortada".

"Incluso me pasó por la cabeza rechazarlo o por lo menos pensármelo, pero luego he considerado que es un honor muy grande al que no tengo derecho a renunciar y que sobre es señal de que se me quiere en mi tierra", ha declarado.

La actriz considera que se trata de un reconocimiento "que me corresponde, porque para mí es un orgullo enorme y una alegría extraordinaria ser andaluza".

Nacida en Sevilla en 1935, Galiana ha interpretado papeles en teatro y cine, aunque antes fue profesora en un instituto.

Entre otros galardones, el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió en 2000 la Medalla a la mejor actriz por su interpretación en 'Solas', de Benito Zambrano, y por esa misma película recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto.

Ha trabajado, como actriz, bajo las órdenes de José Luis García Sánchez, Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda o Vicente Aranda, aunque es más conocida por su papel de la abuela Herminia en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'.