Maíllo avisa a Díaz que no permitirá concertar mientras haya plazas públicas

Córdoba, 21 feb (EFE).- El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido hoy al Gobierno del PSOE y a la presidenta andaluza Susana Díaz de que no va "a permitir que se concierte mientras haya plazas en la escuela pública", y no sólo atendiendo a criterios de "segregación".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes del inicio del encuentro del Foro de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces de IU Andalucía en Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Maíllo ha afirmado que IU va a estar vigilante sobre el asunto de la concertación de plazas educativas en Andalucía, algo que, a su juicio, sólo debe hacerse una vez que se hayan agotados las plazas en la escuela pública.

"Al PSOE hay que decirle que está muy bien que no se hagan conciertos con centros que segregan, pero también que no se hagan conciertos más allá de lo que significa completar la oferta educativa para satisfacer la demanda de la etapa obligatoria educativa", ha advertido el líder de IU, que ha alertado de su formación "tampoco va a permitir que se concierte mientras haya plazas en la escuela pública".

Para Maíllo, el estado tiene que garantizar la educación a los ciudadanos, y "quien quiera una educación diferente, la tendrá que pagar", porque los fondos públicos están "para garantizar plazas a las familias andaluzas", pero "nunca para conciertos que eliminan plazas que el Estado tiene".

"¿Tendría algún sentido explicarle a los andaluces que no abrimos aulas en los centros porque así concertamos, teniendo mecanismos propios de contratación de profesorado y capacidad mucho más transparente de acceso del profesorado?", ha cuestionado el líder de IU, que ha añadido que, por cada unidad que se abre, "se contrata en primaria a 1,2 maestros, y en secundaria a 1,6 por unidad".

Asimismo, ha adelantado que su formación va a hacer un seguimiento del cumplimiento de las resoluciones que se aprobaron en el debate sobre la sanidad pública andaluza de la semana pasada, y va a mantener encuentros con la Consejería de Salud para esta tarea.

Maíllo ha hecho hincapié en tres aspectos "fundamentales" para IU, que son los refuerzos en la atención primaria; el mayor aprovechamiento de la red de hospitales públicos para intervenciones quirúrgicas y listas de espera; y un plan de refuerzo de urgencias.

No obstante, ha concluido que lo vital es acometer un cambio en el modelo sanitario hacia uno "preventivo" y que acabe con la concepción "perversa" de que "no hay ciudadanos sanos, sino personas insuficientemente diagnosticadas", porque "eso no hay sistema que lo sostenga".