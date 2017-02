La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en 6.000 euros

Sevilla, 21 feb (EFE).- CCOO ha denunciado hoy que Andalucía supera la media española en contratación temporal, parcial, brecha salarial y desempleo femenino y ha situado la brecha salarial entre sexos en una media de 6.000 euros al año, de forma, que las mujeres cobran un 25,7 % menos que los hombres, según un comunicado.

El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y la secretaria de Juventud y Mujer del sindicato, Elisabeth García, han presentado hoy el informe que cada año realiza CCOO con motivo del 8 de marzo sobre la situación de la mujer en el mercado laboral, en un año de especial en el que se conmemora el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Igualdad y de la Ley de promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Han coincidido en que la Ley de Igualdad supuso un hito "que no ha tenido la repercusión esperada debido a la visión machista y cortoplacista del empresariado, especialmente del andaluz, y al hachazo a las políticas de igualdad por parte de los gobiernos".

El informe de CCOO refleja que es especialmente alta la brecha salarial en los servicios sociales, donde en 2015 se situaba en el 54,2 %, mientras que en el lado opuesto se encuentran la construcción y actividades inmobiliarias, sectores donde la presencia de la mujer es sólo del 13 %.

La diferencia disminuye cuando la formación de la mujer es mayor pero aún así no desaparece y alcanza el 24,6 %.

De hecho, a pesar de tener más formación que los hombres, las mujeres siguen copando las ocupaciones más elementales, con un índice de feminización del 115,6 %.

Según ha explicado la dirigente sindical, ese contexto, auspiciado por la crisis y por una reforma laboral que "ha supuesto un varapalo para la igualdad", ha provocado que las mujeres hayan pasado de un salario medio de 18.389 euros en 2011 a 12.493, "lo que se traduce en 890 euros mensuales".

Los dirigentes sindicales han pedido un plan de choque para el empleo en Andalucía que ponga el foco de atención en la reorientación del sistema productivo, mejorar la Ley de igualdad porque "no es de recibo que los planes de igualdad no se cumplan" y no se promuevan las medidas de igualdad en las pymes cuando estas conforman el 95 % del tejido productivo, y que se aborde un pacto por la conciliación y la corresponsabilidad.

Según el informe de CCOO, "la conciliación sigue siendo exclusivamente de las mujeres" y se refleja en el dato de que los padres reciben solo el 1,4 % de las prestaciones por paternidad.

También preocupa al sindicato la falta de protección por desempleo que sufren las mujeres, ya que en Andalucía hay 580.000 desempleadas y casi la mitad lleva dos o más años en paro.

Carbonero, que ha calificado la situación de "indignante y claramente discriminatoria", ha lamentado la incapacidad de los gobiernos para resolver el problema y los ha acusado de "estar más en la propaganda que en las políticas efectivas".

Ha instado a eliminar la parcialidad en las contrataciones porque "son una incitación a la utilización perversa de la reforma laboral para incrementar la economía sumergida".

Ha hecho un especial llamamiento a la administración andaluza para que "actúe con más firmeza la inspección de trabajo y en las contrataciones que hacen a otras empresas, de manera que sea requisito indispensable que respeten la Ley y cumplan con los planes de igualdad".