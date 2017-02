La Policía ve "poco recorrido" en los informes del 11M, Del Castillo y Faisán

Oviedo, 20 feb (EFE).- El director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha asegurado hoy que los informes del 11M, Marta del Castillo y el caso Faisán cuya existencia desveló el ex número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, "tienen poco recorrido".

En declaraciones a los periodistas formuladas durante una visita a la Jefatura Superior de Asturias, López Iglesias ha dicho que la información sobre estos documentos de la Brigada de Análisis y Resolución de Casos (BARC) "se ha desproporcionado".

El director general ha confirmado que hasta el momento no se ha encontrado el informe sobre el caso Faisán, pero "se sigue buscando", de manera que "si existe, se encontrará".

Ha añadido que no hay informe alguno sobre el caso de Marta del Castillo y que el hallado sobre el 11M relata la actuación policial y se remitió a la Fiscalía, aunque no aporta nada que no se conociera, ha insistido.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado solicitar la reapertura de la causa por los atentados del 11M tras examinar el nuevo informe policial que le fue remitido el viernes por la Dirección General de la Policía tras haber hecho alusión a su existencia el ex número dos de la Policía.

El director general de la Policial se ha referido también a la actuación de ese cuerpo en la frontera de Melilla.

López Iglesias ha considerado "complicado" el trabajo de "contención" porque "es muy difícil parar una avalancha" de inmigrantes cuando se produce.

Respecto a la plantilla policial en España, ha admitido que se encuentra al 80 por ciento, pero confía en poder superar el déficit de personal en cuatro o cinco años.

A partir de este año se incorporarán 3.000 efectivos que cubrirán las bajas por jubilaciones y a partir de 2018 se "ira compensando" el déficit a un ritmo de entre el 10 y el 15 por ciento anual, ha dicho.

El director general de la Policía, que mantuvo una reunión con los mandos de Asturias para analizar la situación en la región, saludó a deportistas de elite del Cuerpo, entre ellos el medallista olímpico Saul Craviotto.