Contador destaca "buenas sensaciones" en su primera prueba de la temporada

Coín , 19 feb .- Alberto Contador, del Treck Segrafedo, destacó este domingo las "buenas sensaciones" en su primera carrera de la temporada, la Vuelta a Andalucía, en la que se clasificó segundo de la general a un segundo del líder, Alejandro Valverde.

"El análisis es positivo, porque, pese a la falta de rodaje, he estado, he luchado con los mejores y solo me ha separado un segundo de Alejandro Valverde, en una vuelta en la que hubo montaña, llano y una jornada para el crono", destacado el madrileño.

Contador felicitó también a su equipo por el esfuerzo realizado durante los cinco días en una prueba de la que destaca su nivel y la calidad de los rivales.

"Pinaut, Urán, Valverde o Izagirre son grandes ciclistas y he tenido que luchar para subir al podio. En la etapa de Peña del Águila (Jaén) busque la victoria y estuve a punto de lograrlo, pero Pinaut estuvo más fresco en los últimos metros", relató.

El segundo puesto es el mismo resultado que obtuvo Alberto Contador en su debut en 2015 en la ronda andaluza, en aquella ocasión ganó una etapa, en Hazallanas (Granada), y cedió en la general ante el británico Chris Froome también por solo un segundo, como en esta edición.