PP intenta blanquear su imagen porque apoyó Estatuto a regañadientes

Sevilla, 18 feb (EFE).- El PSOE de Andalucía ha asegurado hoy que el PP-A intenta "blanquear su imagen" porque apoyó "a regañadientes" la reforma del Estatuto de Autonomía, de cuya aprobación mediante referéndum se cumplen hoy diez años.

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria autonómica, Verónica Pérez, ha hecho estas manifestaciones durante un acto para conmemorar dicha efeméride, en el que los socialistas andaluces han rendido un homenaje a Blas Infante, el llamado padre de la patria andaluza.

"Algunos se han hecho hoy una foto a las puertas del Parlamento", ha afirmado en referencia al acto organizado por el PP-A con motivo del décimo aniversario de la aprobación del Estatuto, tras lo que se ha preguntado "qué va a reivindicar un partido que nunca estuvo al lado de los andaluces".

Así, ha recordado el lema "Andaluz, éste no es tu referéndum" de la campaña que promovió la UCD contra las pretensiones de autogobierno, al tiempo que ha asegurado que el PP apoyó hace diez años la reforma estatutaria "con la boca pequeñita porque no querían volver a cometer el error histórico que cometieron años atrás".

"Aunque intente blanquear su imagen, el PP es la misma derecha que hace 37 años no apoyó aquel 28 de febrero y que hace diez años apoyó la reforma porque no tenía más remedio", ha sostenido la dirigente socialista, que ha apostillado: "El Partido Popular no puede reivindicar la historia de Andalucía porque nunca estuvo al lado de los andaluces".

Ha criticado, por otra parte, que el PP vaya a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Sanidad, lo que le ha llevado a concluir que los populares "no están por el diálogo ni apuestan por la sanidad pública".

"Se la quieren cargar para que haya negocio paras sus amiguetes porque siguen siendo la misma derecha fiel y servil a los intereses de su partido y de unos cuantos", ha remachado.

Por su parte, la presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, ha señalado que el "afán por el consenso" durante el proceso estatutario "choca" con que se trate de "poner en crisis" el modelo sanitario por "oportunismo político".

"Lo que está haciendo el PP es votar con una mano por el consenso y con la otra poner en cuestión el modelo sanitario", ha criticado Navarro, que, aunque ha admitido que puede ser "mejorable", ha subrayado que tiene "unos niveles de calidad que nada tienen que envidiar a los de otras comunidades autónomas".

Sobre el Estatuto de Autonomía, ha dicho que hay que "seguir preservándolo" porque garantiza los "derechos" de los andaluces.

Según la dirigente socialista, la reforma del Estatuto era una "asignatura pendiente" y los socialistas tuvieron "muy claro" que tenía que abordarse mediante el "consenso".

Ha destacado que fruto de ese trabajo se consiguió que en el nuevo Estatuto se concretaran los derechos de los andaluces, y ha apostillado: "No conozco ningún Estatuto que hable con más claridad de aquellos derechos que garantiza".