El Huesca debe romper su racha negativa en casa ante el filial sevillista

Huesca/Sevilla, 18 feb (EFE).- El Huesca intentará hacerse fuerte como local y para ello debe romper frente al Sevilla Atlético la racha negativa que lleva de tres derrotas seguidas en casa sumando la que sería su primera victoria del 2017 ante sus aficionados.

El triunfo de la pasada semana en Córdoba ha propiciado que la moral y la tranquilidad haya vuelto a la plantilla azulgrana tras el mal inicio de año que han protagonizado, aunque ahora tendrán que refrendarlo en casa con el apoyo de sus seguidores imponiéndose de nuevo en El Alcoraz.

No se prevén muchos cambios en el once altoaragonés, ya que el equipo tuvo una buena actuación en Córdoba y se mostró efectivo, por lo que tan sólo la entrada de Vadillo en el once inicial podría ser la única novedad que presentará Juan Antonio Albacete Anquela ante el filial sevillista.

El sistema de juego que utilizará el Huesca también es una incógnita ya que el entrenador del conjunto azulgrana no ha dado pistas sobre si su equipo jugará con un 4-4-2 ó bien optará por hacerlo jugar con tres medios centros, es decir con un 4-3-3 como hizo en el anterior encuentro.

El único jugador de la plantilla azulgrana que ha tenido problemas físicos en esta semana y que ya arrastraba anteriormente ha sido el serbio Brezancic, aunque ayer ya entrenó con el resto de compañeros y estará a disposición del Anquela.

Teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana jugará en casa y que necesita la victoria es posible que salga con jugadores creativos y más ofensivos que cuando juega lejos del Alcoraz.

Tanto el equipo como los aficionados azulgranas esperan y confían en que se pueda conseguir la primera victoria en este año que tanto se le está resistiendo por unas u otras circunstancias, aunque todos le tienen mucho respecto al filial sevillista ya que lleva toda la temporada ocupando puestos altos en la tabla.

El Sevilla Atlético viaja a Huesca con la intención de reencontrarse con la victoria, tras cinco jornadas sin ganar, frente a un rival que en 2017 no conoce la victoria en casa pero que le pisa los talones en la clasificación merced a los tres puntos sumados hace una semana en Córdoba.

El filial sevillista sigue sin recuperar a muchos de los lesionados que tiene pero presentará la novedad en el once de Marc Gual, delantero que reapareció la semana pasada tras algunos partidos fuera de la convocatoria y cuyo gol en la prolongación rescató un punto para los hispalenses en el Sánchez Pizjuán ante el Lugo (1-1).

El ariete catalán suplirá al lesionado Carrillo, por quien entra en convocatoria Juanje, en un once que será muy parecido al que se midió al Lugo y en el que acaso persiste la duda entre Yan Brice o Toño Cotán para ser el acompañante de Fede San Emeterio en el doble pivote.

Otra novedad es la vuelta del portero camerunés Fabrice Ondoa, mejor guardameta de la reciente Copa de África, de la que se proclamó además campeón, y que aguardará en el banquillo la oportunidad de disputar sus primeros minutos oficiales como jugador del Sevilla Atlético.

El entrenador del Sevilla Atlético, Diego Martínez, manifestó a Efe que el adversario "estaba en una mala dinámica pero la rompió en Córdoba", por lo que "haber ganado en un campo complicado será un impulso de confianza para el Huesca".

- Alineaciones probables:

SD Huesca: Herrera; Akapo, Carlos David, Iñigo López, César Soriano; Aguilera, Sastre; Melero, Samu Sáiz, Vadillo; y Borja Lázaro.

Sevilla Atlético: Caro; Carmona, Bernardo, Diego, Matos; Yan Brice, Fede San Emeterio; Curro, Ivi, Pozo; y Gual.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 12.00.