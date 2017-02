Melilla reprocha a PSOE que cuestione profesionalidad y honradez funcionarios

Melilla, 17 feb (EFE).- El Gobierno de Melilla ha reprochado al PSOE que cuestione la profesionalidad y honradez de los funcionarios que se han desempeñado de interventor después de que la responsable del PSOE Gloria Rojas criticara que esa plaza no pueda ser cubierta por un funcionario de habilitación nacional por falta de candidatos.

En rueda de prensa, el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha dicho que no va a permitir que el PSOE afirme que si no se cubre la plaza con funcionarios de habilitación nacional puede ser porque "no se establecen verdaderos controles para el gasto del dinero público o con que parte de la contratación esté bajo un halo de sospecha".

Para Conesa, esas declaraciones de Rojas suponen "una descalificación implícita" a funcionarios propios de la Ciudad Autónoma que están desempeñando el puesto de interventor, ya que si dice que no se establecen controles, "pone en duda que funcionarios absolutamente preparados cumplan con sus obligaciones legales".

Conesa ha explicado las dificultades para cubrir el puesto aludiendo a la falta de atractivo, tanto para los funcionarios de la Ciudad Autónoma por tener "unas responsabilidades enormes", como para los funcionarios habilitados nacionales instalados en otros puntos del territorio nacional.

Ha asegurado que la Ciudad Autónoma está "en permanente contacto" con el Gobierno central para ver qué otras posibilidades hay mientras el puesto se cubre con un funcionario habilitado nacional, ya que no puede quedarse nunca vacante, al tiempo que ha negado que cubrirlo de forma accidental con funcionarios propios sea una excepción.