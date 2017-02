Cádiz, 17 feb (EFE).- El Carnaval de Cádiz dice "no es no" a la violencia con una campaña en la que difundirá mensajes como "ligar no es acosar" o "ni las aglomeraciones ni el alcohol justifican una agresión".

La iniciativa de la campaña "No es No. Carnaval sin Violencias", especialmente dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres en la fiesta, ha partido del Ayuntamiento de Cádiz y cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz y la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz.

Durante la campaña se repartirán por toda la ciudad un centenar de carteles y a la población joven de Cádiz se le hará llegar, a través de los institutos y centros universitarios, más de 1.500 tarjetones.

En ellos se difundirán frases como "En Carnaval si agreden a una nos agreden a todas" o "En Carnaval muévete con libertad y seguridad: la calle es para el disfrute de todas las personas" junto a teléfonos de atención como el 900212130 de emergencias 24 horas contra la violencia machista, el 112 de emergencias sanitarias, el 092 de Policía Local y el 091 de Policía Nacional.

La concejala de Fiestas, María Romay, ha señalado que la campaña pretende implicar y comprometer a la ciudadanía con una postura activa contra las actitudes poco respetuosas en el Carnaval "como son los insultos, los comentarios ofensivos, las burlas e incluso hechos más graves y conductas violentas como las agresiones físicas y/o sexuales".

La diputada provincial de Igualdad, Isabel María Moya, ha destacado la importancia de seguir ofreciendo formación contra la violencia machista a la población machista, en un país en el que cada ocho horas una mujer denuncia una agresión y en el que, según la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, sólo una de cada seis mujeres que sufren una agresión sexual lo denuncia.