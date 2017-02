EFE-ANDALUCÍA -19:00

Sevilla (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha confirmado las acusaciones de malversación y de prevaricación para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y de prevaricación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, en la pieza política de los ERE, en la que hay 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados.

SENTENCIA NÓOS

Hernando (PP) celebra el fin de un proceso que ha causado "desasosiego"

Almería (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha expresado hoy su "respeto" a la sentencia por el caso Nóos, así como a la "posibilidad de los recursos que las distintas partes puedan plantear" y ha celebrado el fin de un proceso que "tanto desasosiego ha causado en España".

SENTENCIA NOÓS

Teresa Rodríguez (Podemos): Hay una justicia con dos varas de medir

Jaén (EFE).- La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho hoy en Jaén, tras conocerse la sentencia del caso Nóos, que "hay una justicia con dos varas de medir" y entiende que "es necesario llegar hasta el final con la corrupción, con sus culpables, y con sus cómplices".

DEPENDENCIA ANDALUCÍA

Andalucía, la región con más dependientes, pero la tercera en ayudas

Sevilla (EFE).- Andalucía es la región con más solicitudes de población potencialmente dependiente, el 22,44 % del total, pero el porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población potencialmente dependiente es el tercero de España, con el 11 %, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.

OFERTA EMPLEO

La Junta de Andalucía convocará 2.144 plazas en Educación este año

Sevilla (EFE).- La Consejería de Educación ha informado hoy en la Mesa Sectorial de Educación de la oferta de empleo público docente de 2017, que será de 2.468 plazas para el cuerpo de maestros y profesores de Enseñanza Secundaria, aunque este año se convocarán 2.144 plazas, ha informado en un comunicado.

ESTATUTO AUTONOMÍA

Díaz: Estatuto ha sido cinturón de seguridad para andaluces ante la crisis

Coria del Río (Sevilla)(EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sostenido hoy que el Estatuto de Autonomía ha sido "el cinturón de seguridad de los andaluces para hacer frente a la crisis económica y blindar sus derechos", pues algunos podían haber tenido la "tentación" de recortar el Estado del bienestar.

MARTA DEL CASTILLO

Armada remitirá el domingo informe búsqueda Marta y GEO intervendrá el lunes

Sevilla (EFE).- El barco de la Armada "Escandallo", que participará mañana en las tareas de búsqueda de los restos de Marta del Castillo en la dársena del Guadalquivir, en Sevilla, entregará el domingo a la Policía el informe con los datos recabados, de forma que el lunes intervendrán los buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

SINDICATOS MOVILIZACIONES

Sindicatos se movilizarán para exigir la recuperación de los salarios

Sevilla (EFE).- Los secretarios generales de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y UGT de Andalucía, Carmen Castilla, han presentado hoy las movilizaciones escalonadas que llevarán a cabo a partir de este fin de semana para exigir que la recuperación económica se traslade a los salarios.

TURISMO EMPLEO

La afiliación a Seguridad Social en turismo sube 5,2 % en enero en Andalucía

Sevilla/Madrid (EFE).- El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades relacionadas con el sector turístico en Andalucía en enero fue de un 5,2 % más que en el mismo mes de 2016.

SOCIEDAD IGUALDAD

El arzobispo de Granada ve una "patología" detrás de la ideología de género

Granada (EFE).- El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha lamentado que la ideología de género trate de imponerse como ley en la educación de los niños y ha considerado que "hay una patología detrás de eso", además de "una cortedad y una torpeza de la inteligencia".

SOCIEDAD IGUALDAD

La Junta rechaza palabras de arzobispo que cuestionan políticas de igualdad

Granada (EFE).- La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha calificado como "absolutamente intolerable" que, cuando se trabaja en la igualdad entre hombres y mujeres, haya posicionamientos que lo cuestionen como el del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.

SANIDAD PROTESTAS

Salud nombra nueva subdirección en equipo directivo hospitalario de Granada

Granada (EFE).- El hasta ahora director gerente en el Área Sanitaria Norte de Málaga, José Luis Gutiérrez Sequera, asumirá la subdirección gerencia del equipo directivo hospitalario que trabaja para avanzar en acuerdos en el proceso de reorganización sanitaria en Granada.

VIOLENCIA MACHISTA

Un viaje de 1.750 kilómetros contra el maltrato con un par... de ruedas

Granada (EFE).- La policía local, piloto y deportista asturiana Judith Obaya inicia en Granada un reto físico y vital en el que pretende atravesar el desierto del Sahara en bicicleta, 1.750 kilómetros sobre arena y piedra para contagiar el coraje necesario para salir del maltrato, una batalla con un par... de ruedas.

MUSEOS EXPOSICIONES

Travis Somerville o cómo los refugiados llegan a Europa

Málaga (EFE).- La mirada de sufrimiento, abatimiento y lucha resignada de los refugiados que llegan a las costas griegas, italianas y españolas es el cruel reflejo que posa para la obra del norteamericano Travis Somerville (Atlanta, 1963), que expone "Homeland, no security" por primera vez en Europa en el CAC Málaga.

CARNAVAL CÁDIZ

El carnaval de Cádiz dice "no es no" a la violencia

Cádiz (EFE).- El Carnaval de Cádiz dice "no es no" a la violencia con una campaña en la que difundirá mensajes como "ligar no es acosar" o "ni las aglomeraciones ni el alcohol justifican una agresión".