Picasso, Zurbarán y la colección de Roberto Polo estarán en el Ars Málaga

Málaga, 16 feb (EFE).- El espacio expositivo Ars Málaga, situado en el Palacio Episcopal de la ciudad, acogerá hasta el mes de septiembre tres exposiciones, entre ellas una con obras de pintores como Picasso, Zurbarán o Miquel Barceló, y otra con la colección del filántropo Roberto Polo.

Las piezas del pintor malagueño y Zurbarán acompañarán a otras de Santiago Rusiñol, Joaquim Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa en la muestra titulada "La esencia de la belleza" -que llegará en julio-, de la Fundación Francisco Godia, compuesta por 50 creaciones que revelan el desarrollo del arte entre los siglos XII y XXI.

"Painting After Postmodernism (Belgium-USA)" es el nombre bajo el que las obras propiedad de Polo -patrono de The Metropolitan Museum of Art de Nueva York- se podrán ver en las dependencias del Obispado, y que tendrán como comisaria a Barbara Rose, que ha desarrollado su labor en centros como el Museo Thyssen-Bornemisza.

La "Colección Polo" no llegará a la capital de la Costa del Sol hasta mayo, pero antes Ars Málaga estará ocupada por la colección de la Fundación Coca Cola de arte contemporáneo que tiene el objetivo de mostrar la histórica "fraternidad" entre la cultura portuguesa y la española.

Ésta última tiene el nombre de "Anticipándonos al futuro", que ha sido presentada hoy por el director de la fundación, Juan José Litrán, y recoge un conjunto multidisciplinar que incluye pintura, vídeo, fotografía o escultura y que se podrá visitar en el Palacio Episcopal desde hoy, 16 de febrero, hasta el próximo 23 de abril.

Las tres exposiciones se incorporan a la programación del espacio Ars Málaga como resultado de un convenio firmado hoy entre el Ayuntamiento de Málaga y el Obispado por el que ceden al consistorio las salas expositivas hasta el próximo mes de septiembre.

Como parte del acuerdo, el consistorio deberá abonar un total de 20.420 euros a cambio de la posesión del espacio durante un periodo aproximado de seis meses para la organización de las tres muestras, mientras que el Obispado se encargará de la limpieza, vigilancia y mantenimiento de las dependencias.