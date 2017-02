Junta invita al Gobierno a suprimir el impuesto de sucesiones y "compensarlo"

Sevilla, 16 feb (EFE).- La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha invitado hoy al Gobierno central a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y a "compensar" a la comunidad con los 400 millones que supone, mientras que el PP ha recordado que el Ejecutivo autonómico tiene competencias propias para eliminarlo.

Montero ha dicho, en respuesta a una pregunta del diputado del PP José Antonio Miranda, que el impuesto es un tributo estatal, cedido a las comunidades, y por tanto corresponde al Ejecutivo estatal decidir sobre su supresión o "armonización".

Ha criticado que el PP "confunde intencionadamente" y ha recordado que con el debate de la financiación autonómica se abre "una oportunidad importante" para tratar los impuestos cedidos, aunque garantizando que la financiación llegue a las comunidades autónomas para mantener los servicios públicos.

"Si es tan perentorio para el PP, mañana mismo pueden hacer la eliminación del impuesto, como hicieron con los depósitos bancarios poniéndolo a tipo cero y compensando a las comunidades", ha dicho.

Ha cuestionado qué problema tiene el PP andaluz en plantear al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que lleve al Consejo de Ministros la supresión del impuesto y la compensación económica.

Montero ha denunciado que el PP hace de la política "simplemente un arma arrojadiza para desgastar al Gobierno de la Junta".

Por su parte, Miranda ha señalado que le da "pena" que "a las puertas" del 28 de febrero, Día de Andalucía, diga que sea el Gobierno de España el que regule el impuesto, ya que ha recordado que está cedido a las comunidades y que todas lo han rebajado "menos las socialistas".

"Es un clamor popular", ha indicado Miranda, quien ha detallado varios casos de personas en Andalucía que no han podido hacer frente al pago del impuesto a la hora de heredar.

Ha asegurado que el impuesto es "una ruina, que no distribuye la riqueza, la confisca" y ha defendido que la Junta tiene en su mano "armonizar" el impuesto con el resto de España el próximo martes en el Consejo de Gobierno, "y si no lo hace es porque no quiere".

Miranda ha reclamado al Ejecutivo regional que asuma el "autogobierno" y la "capacidad" de la Junta en este asunto.