Nueva pieza de los ERE incluye a 5 ex altos cargos entre los 16 acusados

Sevilla, 15 feb (EFE).- La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha abierto una nueva pieza de los ERE relativa a Mataderos Fuenteobejuna, que recibió 2,5 millones de euros, y entre los 16 investigados -antes imputados- hay cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía y el "conseguidor" Juan Lanzas.

Los ex altos cargos acusados son el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el ex director general de IDEA Pablo Millán.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez explica que investiga una posible malversación de fondos públicos y prevaricación.

También incluye entre los acusados a dos intrusos o personas que recibieron rentas sin haber trabajado en la empresa, de los que había tres en este expediente, aunque uno ha fallecido.

El proceso del ERE de la empresa comenzó con un estudio de la empresa Vitalia que recogía un listado de 22 trabajadores para acogerse al expediente, y se proponía una financiación de 1.953.534 euros, según la juez.

Esa misma cantidad, añade el auto, fue la que en 2002 se aprobó en un convenio firmado entre Guerrero y Fernández, este como director del IFA, organismo que luego se llamó IDEA.

En 2003 se aumentó el dinero aportado en 450.700 euros por el suplemento de las pólizas, y en 2009 se pagaron otros 124.023 euros para el pago de ayudas sociolaborales individuales a los trabajadores de la empresa, explica la instructora.

En esta causa, además de los ex altos cargos y el "conseguidor", están incluidos como investigados un comercial de Vitalia, Jesús Bordallo, el director del Estudio Jurídico Villasís Carlos Leal, un intruso y otros siete receptores de las ayudas.