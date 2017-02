Lobato destaca que rendimiento ofrecido en Dubai le da moral para clásicas

Jaén, 15 feb (EFE).- El corredor José Lobato, que ha fichado esta temporada por el LottoNL-Jumbo de Holanda, se ha mostrado satisfecho del rendimiento ofrecido en el Tour de Dubai, en el que se clasificó en tres etapas entre los quince primeros, según ha indicado en las redes sociales.

El ciclista nacido en Trebujena (Cádiz) no esperaba estar tan bien al comienzo de campaña y ha dejado claro que este resultado le dará moral para afrontar con confianza las pruebas de un día de la temporada, como son la Milán-Sanremo y la Vattenfall Cyclassics

"No esperaba estar tan bien al comienzo de la temporada porque mi preparación no ha sido perfecta, tuve una lesión en diciembre, así que no pude entrenar como esperaba hasta enero", ha señalado.

Sin embargo, Lobato ha dejado la carrera con buena sensación y ha comentado que "todo fue nuevo", no sólo su equipo, "sino que trabajaba por primera vez con un tren de velocidad distinto".

El gaditano, de 28 años, ya acumula 15 victorias profesionales en los equipos en lo que ha militado: Andalucía, Euskaltel y Team Movistar.