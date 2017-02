Conflicto de taxistas Sevilla con Cabify amenaza con una huelga Semana Santa

Sevilla, 15 feb (EFE).- El conflicto que mantienen en Sevilla parte del sector del taxi -el que opera principalmente en el aeropuerto y en la Estación de trenes de Santa Justa- y la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify pone en peligro este servicio en Semana Santa ante la amenaza de una posible huelga.

No lo afirma abiertamente, aunque la asociación Foro Taxi Libre, que agrupa a 226 licencias de Sevilla, señala que la huelga es una posibilidad que está aparcada "salvo que haya más problemas", como explica a Efe su portavoz, Juan Martín Caparrós, mientras que la de Cabify, Jessica Alcalde, dice, en ese sentido, que "los taxistas tendrán problemas con nosotros, pero nosotros con ellos, no".

El conflicto tiene muchos matices, aunque el más visible está en la estación de tren de Santa Justa y el aeropuerto, donde se han llegado a producir enfrentamientos físicos cuando se han encontrado vehículos de las dos partes en conflicto.

Para los taxistas, la proliferación de vehículos de plataformas como Blablacar o Uber, que trabajan en sitios de recogida de pasajeros con conductor, son una amenaza que hay que regular, ya que entienden que estas paradas solo están destinadas al transporte público.

Jessica Alcalde cree que los propios taxistas tienen que unificar sus posturas entre ellas, a la vez que confía en que el conflicto se solvente, aunque para ello tenga que aumentar la seguridad en las paradas, con el matiz de que su empresa no se considera responsable de una posible convocatoria de huelga: "Si hay huelga o no, no lo sabemos es algo que no va con nosotros, y operaremos con normalidad", explica.

Para esta portavoz, el sector del taxi "tienen dos líneas del problemas abiertos, como el conflicto entre ellos por los turnos rotatorios en el aeropuerto, y nosotros por otra parte, pero ellos deben saber que no tenemos ningún problema con su actividad, y sí ellos con la nuestra".

Juan Martín Caparrós pone el acento en otros problemas que sufren los taxistas, que ven "como estos coches pasean a turistas por la ciudad", y no solo se usan para llevarlos de un punto a otro, algo que, en parte, se solucionaría con el Sistema Integral de Gestión de la Flota de Taxis, una aplicación informática que va a ser sacada a licitación por un importe de 72.250 euros, en la que trabaja el Ayuntamiento para que la saque a concurso el Instituto del Taxi, pero esto aún no tiene fecha.

Esa aplicación "al menos igualaría las fuerzas", señala el portavoz, "y nos permitiría competir en términos de igualdad con Cabify y otras emisoras", para subrayar que "vemos muchas irregularidades que te mueven a la duda", en relación a la legalidad del trabajo que realiza esta empresa en concreto, sobre todo en relación a los desplazamientos por la ciudad haciendo unas rutas que los taxistas entienden que deben ser suyas.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Sevilla y todas sus organizaciones y empresas representativas del sector turístico sevillano, ha dicho en un comunicado que consideran "lamentable la imagen que nuestra ciudad está transmitiendo en estos últimos días", y ha ofrecido al Ayuntamiento de Sevilla su total apoyo en las gestiones que vienen realizando para solucionar este conflicto.

Los empresarios consideran fundamental la implicación de la Delegación del Gobierno en Andalucía y del propio Ayuntamiento para conseguir cuanto antes la conexión ferroviaria del aeropuerto con la estación de Santa Justa, solventando un "aislamiento" que distingue actualmente a el aeródromo sevillano.