Rafa Serna: "Me gustaría tomar la alternativa en Sevilla"

Sevilla, 14 feb (EFE).- El novillero sevillano Rafa Serna comenzará la temporada el próximo 28 de febrero en la plaza de Espartinas (Sevilla) pero tiene ya la mente puesta en una alternativa que tiene prevista para el final de la campaña y que desea que sea en la Maestranza de Sevilla.

"Los toreros se tienen que formar en el campo, aislados de todo", ha afirmado a Efe el joven novillero, quien ha añadido que desde que dejó las aulas ha vivido "por y para el toro" y que ahora permanece concentrado en la finca Partido de Resina, muy cerca de las marismas de Aznalcázar (Sevilla).

Los meses de preparación invernal también sirven para dar un repaso al año que quedó atrás y los objetivos del que vendrá, mientras que "se te pasan por la mente los triunfos que sueñas y te planteas metas y objetivos", ha dicho.

No puede obviar el durísimo percance madrileño que estuvo a punto de sacarle de la palestra en su mejor momento, y ha destacado que "lo mejor del año ha sido poder acabarlo; ése ha sido el verdadero triunfo", tras evocar una cornada para la que los médicos le aventuraban seis meses de recuperación.

"Al final pude concluir la temporada con 24 festejos. Otro, en mi situación, habría tirado la toalla, pero preferí apretar los dientes", ha señalado Serna, para quien a pesar del percance, esa tarde del 12 de junio le puso "en el camino".

"Madrid me ha dado todo; pisé unos terrenos muy importantes, di una dimensión muy buena como torero y si no hubiera sido por la espada estaríamos hablando de una puerta grande. Desgraciadamente el toro me partió la femoral", ha subrayado el novillero quien, a pesar de todo, no guarda "ningún rencor" por aquella dura experiencia: "uno de los días más importantes de mi vida, de los que más disfruté toreando".

La cornada fue el 12 de junio y la reaparición, sin curar por completo, llegó el 27 de agosto, algo que hizo "sabiendo que no estaba recuperado; no tenía condición física para aguantar un buen nivel pero era mi oportunidad, me llamaban para torear y me marqué un día para volver a hacerlo".

"La idea es echar un año importante como novillero y culminarlo como matador de toros para irme a México y seguir matando corridas" ha aclarado Serna, quien ha recordado que "los contratos me los tengo que ganar yo con la espada y la muleta; la alternativa sólo dependerá de mis méritos".

Tiene claro el escenario de ese doctorado: "Aún es pronto para saberlo, pero me encantaría tomar la alternativa en la Maestranza", ha explicado Rafael Serna, para quien "es mi plaza, la que me ha tanto desde que era novillero sin caballos; es mi gente, mi ciudad... pero hay que ganárselo primero", puntualiza.

El joven novillero también se refirió a su padre, el cantante y compositor del mismo nombre, que está en proceso de recuperación de una importante intervención quirúrgica.

"Él me ha enseñado a caminar por el mundo con respeto y con valores, a ser una buena persona... Sabe de lo que soy capaz y no me da coba", ha afirmado.