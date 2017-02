Maloma dice que cuando quiera puede coger su pasaporte y volver a España

Sevilla, 14 feb (EFE).- Maloma Morales, la joven vecina de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que según su familia adoptiva está retenida en el Sahara hace 14 meses, ha asegurado hoy que cuando quiera puede coger su pasaporte y volver a España y ha negado que esté retenida contra su voluntad.

En una entrevista telefónica con Efe desde los campamentos de refugiados saharauis del sur de Argelia, la joven ha dicho que no tiene "a mano" su pasaporte con nacionalidad española "pero lo puedo coger en cualquier momento".

Ha lamentado que "se ha ido de madre todo esto, se ha exagerado algo que es normal, que alguien quiera estar con su familia".

Sobre si volverá a España, ha señalado que "es algo personal, pero sí quiero dejar muy claro que nadie me tiene secuestrada para irme a cualquier parte del mundo".

También ha rechazado, como se le ha pedido desde distintos sectores, que tenga que ir a una zona neutra de un aeropuerto para expresarse libremente: "lo mismo que voy a decir en un aeropuerto lo puedo decir aquí, nadie me impide expresarme y decir lo que pienso".

Ha admitido que en diciembre de 2015, cuando según su familia adoptiva de Sevilla fue secuestrada, voló al Sahara con billete de ida y vuelta para visitar a su familia biológica, pero luego se quedó allí.

"A mi familia no la conocía, y cuando les he conocido he encontrado ese cariño que no tenía, y decidí estar una temporada para conocer a mi gente bien, y conocer sus costumbres, que al principio no entendía, pero ahora entiendo perfectamente", ha declarado.

Según la versión de su padre adoptivo, José Morales, Maloma fue introducida en un coche contra su voluntad y obligada a quedarse en el Sahara cuando ella, en principio, no quería.

De hecho, Morales, en declaraciones hoy a Efe, ha restado valor a este testimonio y ha dicho: "Me vale lo que diga en España, en terreno neutral, sin estar presionada, no lo que diga en una situación de presión como la que está viviendo".

José Morales ha asegurado que cuando el pasado mes de octubre la visitó en los campamentos saharauis, "ella dijo que no iba a volver porque se iba a pensar todo el mundo que hemos pagado rescate y que su vuelta sería más adelante. Allí se habló de 45 días y han pasado 4 meses", ha dicho.

En la primera entrevista que concede Maloma desde que volvió al Sahara, ha dicho además, en relación al debate suscitado sobre su nacionalidad y sobre si es cierto o no que sea española, que "lo primero soy ciudadana saharaui, y además tengo documentación española", para indicar que aunque está unida como pareja de hecho a un ciudadano español, "no tengo ninguna relación con esa persona".

Ha recordado que uno de sus sueños ha sido siempre ser policía nacional en España "y mis sueños no se borran, pero ese es el futuro, y en el futuro no sé lo que va a pasar", aunque, en todo caso, ha insistido en que "es una decisión personal suya".

"Que quede claro que estoy aquí con mi familia, ni secuestrada ni retenida ni nada por el estilo, y cuando decida cualquier cosa nadie va a estar en mi contra, no me van a decir nada, y van a estar de acuerdo con la decisión que tome", ha dicho Maloma, que ha defendido a sus hermanos y primos, señalados inicialmente como los causantes, con actitud violenta, de que ella se quedase en el Sahara y no volviese a España.

"Ni son yihadistas ni son violentos, solo parte de una familia normal, y yo estoy aquí como cualquier española en su casa o cualquier americana. Vivo en los campamentos con mi familia como cualquier otra niña, tengo mi libertad, entro y salgo, nadie me pega ni nada así", ha asegurado.

Maloma Morales ha concluido pidiendo que "todo aquel que quiera saber de mí, cómo estoy o lo que pienso, solo tiene que llamarme o venir a verme, y verá que nadie me ha retenido ni secuestrado, y cuando yo decida irme o quedarme solo tendré que decirlo y tomar la decisión".