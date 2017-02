Junta, convencida de que "el globo montado con la formación tendrá buen fin"

Huelva, 14 feb (EFE).- El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se ha mostrado hoy convencido de que "el globo que se ha montado con la formación en Andalucía, tendrá buen fin y terminará archivado".

Así se ha pronunciado en Huelva tras ser cuestionado por el recurso presentado por el PP para que se reabra la pieza política de los cursos de formación al considerar que la juez María Núñez Bolaños ha actuado con "parcialidad".

El consejero ha mostrado su "máximo respeto a la Justicia" y ha destacado que desde la Junta siempre se ha mantenido con ella "la máxima colaboración poniendo a su disposición todo tipo de información que nos ha requerido".

"Nunca me he metido en cuestiones judiciales se ha de respetar a la Justicia y colaborar con ella y esperar los fallos definitivos, después de que los conocidos hasta ahora estén demostrando que no ha habido menoscabo de fondos públicos en la formación", ha dicho.

El consejero ha lamentado que "se hayan cometido muchas barbaridades e irresponsabilidades con muchos funcionarios" y que "lo que tienen que hacer los que no lo han hecho es pedir perdón a todas estas personas que se han visto involucradas en detenciones totalmente injustificadas".

Un perdón que, entiende, ha de ser extensivo a "todos los andaluces porque esta judicialización del caso de la formación lo único que ha traído es mucho perjuicio para todos los parados de Andalucía que se han visto privados de un derecho del que nunca tendría que haberse visto privados".