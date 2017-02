Celebrar el amor queriendo a los mayores

Málaga, 14 feb (EFE).- Romper con la costumbre de asociar el día de San Valentín a las parejas, sin recordar que se puede amar a los seres cercanos, es la motivación de un centro estético malagueño, que ha invitado hoy a la Federación de Mayores de Málaga a celebrar el amor queriendo a los abuelos gracias a sus tratamientos.

Masajes, terapias con flores de Bach y de relajación, talleres de gestión del estrés, de cosmética natural y sobre el valor de la nutrición saludable han sido algunos de los métodos dedicados a este colectivo por la dueña de "Microzen", la especialista en dermopigmentación María José García.

"Queríamos distanciarnos del rol de 'parejitas' y ofrecer algo de detalle a las personas mayores, que están necesitadas de cariño, de que le hagamos un regalo. Buscábamos reconocerles y salir del estereotipo del típico Día de los Enamorados", ha señalado a Efe García.

El centro que dirige, que busca "cuidar la imagen pero manteniendo la esencia", se ha transformado en un templo dedicado al amor gracias a la globos y espacios consagrados al romanticismo y ha enfocado el día "desde el cariño, desde el restablecimiento de la autoestima de un modo interior, más profundo, no sólo estético".

Una de las participantes de la jornada, Lucía Istán -miembro de la Federación de Mayores de Málaga-, ha valorado la actividad en declaraciones a Efe como "una experiencia maravillosa, un regalo lindo para el Día de los Enamorados para los mayores, porque podemos sacar mucho provecho de todo las cosas que hemos aprendido".

Istán ha agradecido que la jornada haya "acogido así, con tanto cariño, con tanta gente sólo para nosotros. Es muy agradable que te enseñen a cuidarte y que te traten con tanta dedicación".

Otra de las personas que ha acudido a la experiencia, Josefa Vera, ha indicado a Efe que le "ha encantado. No sabría decir qué me ha gustado más porque todo me ha parecido importante y no lo conocía".

Reivindicar que no hace falta pareja para amar y ser amado, especialmente a las personas más expertas y sabias de la sociedad, para pasar un San Valentín especial y diferente.