El PSOE-A sostiene que el triunfo de Pablo Iglesias "aleja" el entendimiento

Sevilla, 13 feb (EFE).- El PSOE de Andalucía ha sostenido hoy que el triunfo de Pablo Iglesias y de sus postulados en el Asamblea Ciudadana de Podemos supone la "radicalización" de este partido y que "aleja" el entendimiento y el diálogo con otras formaciones de izquierda y de centro-izquierda.

Así lo ha considerado el número dos los socialistas andaluces, Juan Cornejo, en rueda de prensa, en la que ha sido también muy crítico con el congreso del PP, al que ha recriminado su "falta" de autocrítica y le ha instado a cambiar políticas y a abandonar el "chantaje".

Tras felicitar a Mariano Rajoy y Pablo Iglesias por su elección, Juan Cornejo ha esgrimido que el congreso del PP ha sido "más de lo mismo, ni un solo reconocimiento de autocrítica, ni debate, salvo si la acumulación de cargos era compatible", ha precisado.

Según ha planteado, el PP "no se ha enterado" de que ha perdido la mayoría absoluta, de que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy los últimos años "no han traído nada bueno", al tiempo que ha recordado medidas la reforma laboral "indecente" y el empleo precario o la ley "mordaza.

"Hablan de diálogo, pero no de reconocimiento de errores para poder cambiar las cosas. El PP esta muy crecido y tiene que hacer frente a la realidad del Congreso de los Diputados, donde no tiene motivos para estar crecido y debe replantearse las políticas que no ha dado resultados si quiere llegar a acuerdos con el resto de partidos", ha advertido.

En este sentido, el secretario de Organización ha confiado en que "se dé cuenta" de que está en minoría y que "ni con el chantaje ni con las presiones se pueden conseguir las cosas, sino cambiando las políticas", ha recalcado.

De la Asamblea de Podemos, ha dicho que se ha producido un debate "personalista, no e ideas" y que el triunfo de Pablo Iglesias supone la "radicalización" de este partido.

"Ha ganado la postura más alejada para un acuerdo con formación de izquierda o de centro-izquierda. Podemos se aleja de entendimiento, el diálogo y la mano tendida", ha aseverado Cornejo.