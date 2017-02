Díaz critica se confunda impuesto de sucesiones "con las plusvalías"

Córdoba, 13 feb (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha criticado hoy a quien "está confundiendo a la gente" entre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y las plusvalías que se pagan a los ayuntamientos por los inmuebles heredados.

En una acto con militantes y simpatizantes del PSOE en Córdoba, Díaz ha asegurado que se ha "mentido muchísimo" con los impuestos, especialmente con el Sucesiones y Donaciones, una tasa que, según ha especificado, el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha bajado, al igual que el IRPF autonómico.

"Se ha dicho que en Andalucía la gente renuncia a las herencias porque no puede pagarlas, y no se han inmutado", ha lamentado la líder socialista, que ha añadido que en la región, sólo paga este impuesto el 2 por ciento de la población, y que lo que se está haciendo es "confundir" a la gente entre plusvalía -un impuesto que grava los bienes inmuebles- y el citado canon por herencia.

Ha añadido que, además, en Andalucía, los familiares directos, en primera línea de sucesiones, no pagan por la herencia de la vivienda habitual, siempre que no se superen los 250.000 euros por heredero, por lo que "muchos andaluces no tienen que pagarlo", aunque "les están haciendo creer que lo tienen que pagar".

De hecho, ha acusado directamente de difundir esta "mentira" a algunos alcaldes del PP de municipios con "las plusvalías más altas de España".

"El 2 por ciento más rico de este país se ha ahorrado 600 millones de euros, pero hay a quien le gusta el modelo de que los más ricos no paguen, aunque se caigan a pedazos los hospitales", ha manifestado la presidenta de la Junta, que ha criticado que hoy en España se pague por el IVA "mucho más" en productos básicos "de lo que algunos están pagando por las obras de arte en este país".

No obstante, ha afirmado que es preciso que los ciudadanos comprendan cómo se pagan los servicios sociales básicos, que en el caso de Andalucía es de tres maneras, con la financiación autonómica -que a su juicio "no es justa"-, con los impuestos cedidos y con los impuestos especiales y propios.

"Han mentido cuando dicen que nosotros freímos a impuestos a la gente y tenemos los tramos más altos de España, y que, cuando pido la armonización, pido que los suban al resto", se ha quejado Díaz, que ha asegurado que lo que pretende es "saber qué paga cada uno en el conjunto de España", dado que, entre la comunidad autónoma que más recibe y la que menos "hay 922 euros por persona de diferencia".

Por ello, ha defendido un modelo de financiación autonómica que sea "el justo y necesario", y que garantice "en todos los rincones de España unos servicios públicos de calidad".

Díaz ha defendido, en cualquier caso, la potestad del autogobierno en Andalucía, de la que ha dicho que simplemente quiere ser "igual que el resto", y ha defendido medidas propias como la reinstauración de las 35 horas para los funcionarios públicos, y la próxima convocatoria de oposiciones a docente, de la que ha dicho que "se va a hacer" a pesar del "chantaje" del Gobierno de España.

"Eso no se lo cree ni Rajoy. Aquí habrá oferta pública de empleo. 2.300 plazas, haya presupuesto o no lo haya", ha apostillado la presidenta andaluza, quien ha concluido que, si el Gobierno de España no tiene presupuesto, "es su problema", pero no por ello se puede "chantajear a las comunidades autónomas".