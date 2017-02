Cañamero desafía al Supremo y asegura que "no irá a ningún juicio"

Madrid, 11 feb (EFE).- El diputado andaluz de Unidos Podemos Diego Cañamero ha asegurado hoy que "no va a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración", después de que el Tribunal Supremo haya abierto un procedimiento contra él por delito contra los derechos de los trabajadores.

Cañamero se ha declarado "insumiso judicial" y ha negado que haya cometido delito alguno a pesar de la decisión del Supremo, que se ha hecho cargo del caso después de que fuera elegido diputado por Jaén en junio de 2016.

"La justicia y los que ejercen la justicia también responden a unos intereses muy concretos y por eso yo estoy declarado insumiso judicial. No voy a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración. Desde 2010, no participo en ningún circo, ni en ningún teatro", ha dejado claro Cañamero.

El diputado andaluz ha hecho estas afirmaciones a los periodistas en el palacio de Vistalegre de Madrid, donde participa en la II asamblea estatal de Podemos.

El Supremo ha abierto causa contra Cañamero por su participación en noviembre de 2008, cuando era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en una protesta en la finca "La Jarilla" de La Rinconada (Sevilla) en defensa de los derechos laborales de unos jornaleros.

Cañamero ha dicho no estar preocupado por la decisión del Supremo de investigarle, lo que podría derivar en la petición del suplicatorio al Congreso para poder juzgarlo.

"Llevo todo una vida así, no sé cuantas veces me habrán juzgado ya, 70, 80 veces, y me han detenido muchas veces. Pero ni he insultado a nadie, ni me he peleado con nadie. He defendido mi palabra y la lucha pacífica. Creo en Gandhi y en Jesuscristo y si me meten en la cárcel, estoy dispuesto a pagar ese precio", ha señalado.

En caso de que fuese procesado, Cañamero ha advertido de que no dejará el escaño: "Dejaría de ser diputado si robara, si me llevara los dineros a Suiza o a Panamá o si hiciera algún desfalco del dinero público, pero yo lo que hago es luchar por el bien común".

"Voy a seguir en el escaño, porque no he hecho ningún daño a nadie, simplemente una lucha sindical", ha añadido.

Respecto a la asamblea de Podemos, Cañamero, que está en la lista del secretario general, Pablo Iglesias, ha confiado en que el congreso acabe con "la unidad de todos".

El diputado andaluz ha pedido "ser generoso en la victoria" para integrar a las distintas corrientes ante el enfrentamiento entre Iglesias y el 'número dos' de la formación, Íñigo Errejón.

"Hay tanta apertura, tanta democracia y tanta pluralidad, que aquí cabemos todos. Lo importante es ser generoso y que todo el mundo ocupe el espacio que le corresponde para aportar al proyecto", ha reflexionado.

Según Cañamero, Podemos "ha nacido para quedarse y ser una alternativa de gobierno".

Cañamero ha lucido una camiseta en solidaridad con el exconcejal de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo, que está en prisión desde marzo del pasado año por participar en la agresión de un concejal socialista en 2012.