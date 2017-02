Varas pide humildad en los objetivos y asegura que no le han ofrecido renovar

Las Palmas de Gran Canaria, 10 feb (EFE).- Javi Varas, guardameta de la UD Las Palmas, ha pedido este viernes más humildad en los objetivos del equipo isleño, recordando que el primero de ellos es "la permanencia", y ha asegurado que no tiene ninguna oferta del club para renovar su contrato, que termina el próximo 30 de junio.

El guardameta sevillano, que se enfrentará el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria al equipo en el que se formó, ha dicho que nunca saldrá de su boca el objetivo de clasificarse para jugar competiciones europeas -como proclamó Jesé Rodríguez el día de su presentación- sin haber asegurado primero la salvación.

Ha puesto, además, ejemplos de otros equipos que tenían casi garantizada la continuidad en Primera al término de la primera vuelta, y después han pasado apuros para lograrla, o en algún caso, incluso acabaron descendiendo a Segunda.

"Debemos ser todos un poco más humildes, entiendo la ambición, pero cuando consigamos el primer objetivo, nos marcaremos nuevos retos", ha explicado el guardameta andaluz.

Preguntado por su posible renovación, ha asegurado que por ahora el club no le ha propuesto continuar, y no ha querido valorar si le gustaría seguir o no en la plantilla porque "no hay oferta".

El portero andaluz ha elogiado la gran primera vuelta realizada por el Sevilla, con un juego "vertical" y "pisando mucho el área rival", y también ha resaltado la figura de Jorge Sampaoli como entrenador por su rápida "adaptación" a un club "tan exigente".

"Será un partido muy bonito, con dos equipos muy atrevidos y que practican un fútbol que gusta de ver al espectador", ha dicho el portero andaluz, y en su caso particular será un choque muy especial porque el Sevilla lo siente "desde pequeño" y es su "casa", un club al que le debe todo "como persona y profesional".

Varas espera que la afición isleña reciba bien al grancanario Vitolo, pese a la polémica jugada de la primera vuelta en la que forzó un penalti, origen de la remontada local (2-1).

"Sería injusto que se le pitara por una acción deportiva en la que defendía sus intereses, porque él ya ha demostrado lo que siente por la Unión Deportiva Las Palmas y su deseo de retirarse aquí siendo válido y aportando", ha apuntado.