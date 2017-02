Detenido el director de un centro por expedir títulos falsos de vigilante

Sevilla, 10 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido al director de un centro de formación de Sevilla que expedía títulos falsos entre sus alumnos aspirantes a vigilantes de seguridad, ya que los diplomas carecían de la formación completa.

Los alumnos presentaron las instancias y pagaron las tasas de la convocatoria, pero no pudieron presentarse a los exámenes al no reunir los requisitos exigidos, ya que la formación consistente en 180 horas lectivas, incluidas prácticas de tiro, no se completaron, ha informado en un comunicado la Policía Nacional.

La investigación se inició en enero, cuando nueve alumnos se personaron ante la Policía para compulsar un diploma expedido en el centro, algo necesario para acceder a la convocatoria de examen y en el que constan las horas lectivas recibidas.

Los títulos presentados por los alumnos no acreditaban la formación recibida, por lo que los agentes indicaron a los interesados que debían requerir al centro un diploma nuevo, en el que se incluyeran las prácticas de tiro en galería.

Los alumnos les informaron de que no habían recibido prácticas de tiro en galería, ni el tiro de instrucción, por lo que no pudieron presentarse al examen.

Los perjudicados pidieron explicaciones al director del centro y éste les emitió otro diploma, con la misma fecha, pero donde ponía que habían recibido la formación completa, incluido el tiro de instrucción y las prácticas de tiro, "aún a sabiendas de que no se habían impartido", según la Policía.

Los agentes comprobaron este extremo y tomaron declaración a los perjudicados, tras lo que procedieron a la detención del director del centro por incurrir en un delito de falsedad documental.