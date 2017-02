Los rockeros Foreigner y guitarrista jazz George Benson actuarán en Marbella

Marbella , 9 feb .- La banda de rock Foreigner, que ha vendido más de 75 millones de discos en el mundo, y el guitarrista y cantante de jazz George Benson, ganador de diez premios Grammy, ofrecerán sendos conciertos en Marbella en los meses de junio y julio respectivamente.

El grupo Foreigner actuará en el Club de Tenis Puente Romano el 11 de junio para ofrecer un recorrido por un repertorio que incluye temas como 'Cold as ice', 'Waiting for a girl like you' o la balada 'I want to know what love is', según ha informado la empresa organizadora, Crazy Music Productions.

La banda de rock británico-estadounidense, con diez álbumes multi-platino en sus cuatro décadas sobre el escenario, lanzó recientemente un nuevo disco, 'The flame still burns', que incluye dos versiones masterizadas, una grabación en vivo y un tema inédito.

Por su parte, Benson ofrecerá el 21 de julio en el mismo escenario un recital en el que el compositor, guitarrista y cantante de jazz interpretará algunos de sus grandes éxitos, como "Never give up on a good thing", "On Broadway" o "Gime me the night".

El precio de las entradas para asistir a cada uno de los conciertos van desde los 35 hasta los 275 euros, incluyendo estas últimas la posibilidad de disfrutar de un cóctel previo y de una ubicación preferente en un palco en la primera línea de butacas.