Investigan por qué no se hizo control alcoholemia a exalcalde tras accidente

Vélez-Málaga , 9 feb .- El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha abierto una investigación para determinar por qué no se le hizo un control de alcoholemia al exalcalde Francisco Delgado Bonilla (PP) tras verse implicado en un accidente de tráfico, en el que otro vehículo se saltó un ceda el paso e impactó contra el suyo.

El portavoz socialista en el Consistorio, Juan Carlos Márquez, ha explicado hoy en rueda de prensa que el equipo de gobierno ha pedido a la Policía Local que informe sobre las circunstancias de este accidente y que detalle las pruebas que se practicaron.

Márquez ha recordado que el Código de Circulación establece que todas las personas que se vean implicadas en un accidente tienen que someterse al test de alcoholemia, "y lo que queremos aquí es comprobar que no ha habido ningún trato preferencial hacia nadie por ser concejal".

Ha indicado que se solicitará la información a los agentes actuantes, "porque queremos que la legalidad se cumpla por igual para todos los ciudadanos de Vélez-Málaga, y la condición de edil no puede evitar que estemos sometidos al Ministerio de la Ley".

De este accidente da cuenta hoy el diario Málaga Hoy, que señala que se produjo el pasado viernes sobre las 3.00 horas de la madrugada en el núcleo de Torre del Mar y que se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo que chocó contra el de Delgado Bonilla -que resultó negativa-, pero no al exregidor.

Por su parte, Delgado Bonilla ha asegurado a los periodistas que se dirigía a su casa cuando sufrió el accidente y que la Policía Local se personó en el lugar porque él mismo la alertó para que se hicieran las actuaciones procedentes.

"A la persona que impactó conmigo se le hizo la prueba, pero en ningún momento la Policía, en el uso de sus competencias, me requirió para que yo la hiciese, y si me lo hubiese pedido la habría hecho, porque no tengo nada que ocultar", ha indicado.

El portavoz del PP ha afirmado que cumplió sus obligaciones como ciudadano y ha detallado que esta información sale precisamente el día en que la Policía Local celebra una manifestación para reivindicar sus derechos laborales "para dañar su imagen, la de los dos agentes que actuaron y la mía propia".

Delgado Bonilla ha criticado al equipo de gobierno por dejar el velo de que iba en una situación "no conforme para la conducción", pero "ni iba con copas -ha insistido- ni tengo nada que esconder", al tiempo que ha declarado que es "víctima de una maniobra de otros tiempos".

"La Policía hizo su trabajo como en cualquier otro accidente, en el que gracias a Dios, pude frenar a tiempo, porque si no, no estaría aquí, sino en el hospital, que es lo que a algunos les habría gustado", ha sentenciado Delgado Bonilla.