F.J.Gutiérrez dirige la tercera entrega de la saga de terror "The Ring"

Madrid, 9 feb (EFE).- Ves el vídeo, suena el teléfono y siete días después estás muerto. La maldición de "The Ring" se repite en la tercera entrega de la taquillera franquicia de terror, "Rings", con un español detrás de las cámaras, F.J. Gutiérrez, que en una entrevista con Efe asegura que "Hollywood te da poca libertad".

En 2012 Gutiérrez (Córdoba, 1973) firmó su ópera prima, "Tres días", un thriller de ajustado presupuesto pero potente en ideas que ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y que llegó a oídos de Walter Parkes, el productor de "The Ring" (2002).

Como admirador de la primera entrega, protagonizada por Naomi Watts, y cineasta que busca abrirse camino, Gutiérrez no pudo resistirse al encargo, pese a la responsabilidad que asegura haber sentido para no defraudar a los 'fans'.

"La responsabilidad hay que sobrellevarla y también el hecho de que cuando llegas a una producción así ya hay un equipo armado y tú eres el último invitado de la fiesta", explica. "Está todo muy marcado y tienes que buscar tu margen de creatividad".

En su caso, ese margen lo ha encontrado sobre todo en la dirección de cámara y en los aspectos visuales. "Mi mayor empeño ha sido lograr una factura digna de la franquicia, le he dado un toque Buñuel", resalta.

Basada en la novela japonesa "The Ring", de Koji Suzuki, la primera película de la saga, dirigida por Gore Verbinski, recaudó cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo, y la secuela, "The Ring Two" (2005), dirigida por Hideo Nakata, superó los 160 millones.

"Al venir de la cultura japonesa, fue una película que trajo un soplo de aire fresco al cine de la época, aportó un estilo de terror diferente, con esa frialdad asiática, pero adaptada a la cultura occidental, el trabajo de Verbinski en ese sentido fue muy bueno", opina Gutiérrez.

Han pasado doce años desde que el público vio por última vez a Samara Morgan, todo un icono del cine de terror que reaparece en esta nueva entrega.

La trama ahora gira en torno a Julia (la actriz italiana Matilda Lutz), una joven que empieza a preocuparse por su novio (Alex Roe) cuando éste desaparece tras haber visto esa misteriosa cinta de vídeo de la que se dice que asesina al espectador siete días después de su visionado.

Lo que nadie esperaba es el descubrimiento que hace Julia: hay una película dentro de la película que llevará a conocer el pasado de la vengativa Samara.

La primera película de Gutiérrez, "Tres días", también se ocupaba de una amenaza, en ese caso la cuenta atrás hacia el desmoronamiento de la humanidad mientras un meteorito se encamina a colisionar con la Tierra.

Cuando Parkes le llamó, en 2014 estaba trabajando en un 'remake' de "El Cuervo", que se retrasaba. Su idea es poder compaginar trabajos de encargo en Hollywood con proyectos más personales en Europa.

"Hollywood funciona así, te tienes que adaptar, hay poco margen de libertad", confiesa Gutiérrez que ya está metido en un nuevo proyecto "comercial", de envergadura, que se anunciará en unas tres semanas, avanza.

"A nivel de director no llena tanto porque no controlas por donde quieres llevarla, mi idea es poder alternar estos proyectos con otros de menos presupuesto pero no menos ambición y con productores que conozco y en los que confío", asegura.

"Rings" llega a los cines españoles este viernes. En Estados Unidos ha recaudado 13 millones de dólares en su primer fin de semana.