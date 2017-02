Consejero se compromete a abonar ayudas programa empleo joven en dos meses

Sevilla, 9 feb (EFE).- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se ha comprometido hoy a abonar en un plazo máximo de dos meses las ayudas del bono empleo joven que se han demorado por "problemas de financiación" y de "cargas de trabajo" en las delegaciones provinciales de la Junta.

En una comparecencia parlamentaria, a petición de Podemos, el consejero ha informado de que desde de la convocatoria del bono de empleo joven de 2014 quedan pendientes de pagar 382 expedientes, que estarán abonados en abril "como muy tarde".

En cuanto a las convocatorias de 2015 y 2016, a las que se presentaron 10.169 solicitudes, se han resuelto y pagado 3.399 por importe de 16,3 millones, mientras que quedan pendientes 4.800, de los que se han revisado todas y resuelto favorablemente casi 3.000, por lo que pendientes de subsanar unos 700.

El consejero no ha cuantificado la deuda total pendiente porque hasta que no se subsanen los posibles errores detectados en algunas solicitudes no se sabrá lo que tiene que abonar la Junta a las empresas solicitantes en concepto del bono de empleo joven.

Según el titular de empleo, esta iniciativa de la Junta ha funcionado porque las empresas siguen solicitando el bono de empleo joven -en 2014 se presentaron casi 4.000 solicitudes por importe de dieciséis millones- y ha permitido que formalicen más de 14.000 contratos a jóvenes andaluces en tres años.

El presupuesto total destinado a este programa de empleo joven ha superado los cincuenta millones y lo sufraga la Junta con cargo a fondos europeos, que traspasa el Gobierno central y, de hecho, uno de los motivos de la demora en los pagos ha sido el retraso en transferir estos fondos por parte de Madrid, ha apuntado el consejero.

Tras pedir disculpas a las empresas por la demora en los pagos, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de pagar todo lo que tiene pendiente de este programa en un plazo máximo de dos mees.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha sostenido que la demora en los pagos de este programa con una cuantía económica importante "daña su imagen" y tendría que ser una "marca de excelencia" cumplir los plazos de pago.

Asimismo, ha abogado por medir el impacto de los programas de empleo porque, en su opinión, es "muy pequeños para las cifras millonarias" que se destinan a su puesta en marcha, y, por tanto, ha advertido de que "puede llegar a ser un sumidero de energía y esfuerzo presupuestario".