Marín ve muchos puntos de encuentro tras "trabajo de cirugía" en el dictamen

Sevilla, 8 feb (EFE).- El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado hoy que hay "muchos puntos de encuentro" entre los partidos en la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión de investigación sobre formación, Julio Díaz, de quien cree que ha realizado un trabajo "prácticamente de cirugía".

Marín ha señalado en rueda de prensa que, aunque habrá "diferencias que limar" sobre la propuesta de dictamen, habrá muchos asuntos en los que la mayoría de los grupos pueden coincidir, como es fijar responsabilidades políticas en los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ha mostrado su confianza en que se pueda aprobar un dictamen final en el que se recoja "la inmensa mayoría" de las coincidencias de los grupos, con enmiendas que se incorporen, aunque ha recordado que no se trata de convertir el Parlamento "en un juzgado".

"Si Julio Díaz hubiera presentado un dictamen que contentara a alguien me preocuparía mucho", ha manifestado Marín, al ser preguntado por las críticas que ha recibido la propuesta de dictamen por parte de los otros cuatro grupos parlamentarios.

Ha indicado que solo es una propuesta que pretende "aunar" las conclusiones de todos los partidos y ha hecho hincapié en que "es el dictamen de Julio Díaz, no es el de Ciudadanos".

La formación naranja defenderá que se apruebe un dictamen final y que la comisión de investigación sobre formación "no se cierre en falso" como cree que ocurrió con la de los ERE, ha apuntado.

Marín ha insistido en que si ningún grupo está de acuerdo "es que el trabajo está muy bien hecho" y se ha referido uno por uno a las críticas de todos los partidos.

Sobre el PP ha lamentado que saliera rechazando la propuesta del dictamen "cinco minutos después" de que se registrara, algo que ha afirmado que sabían "desde hace un año" porque entienden que para los populares la comisión "no les interesa" si no aparece el nombre de Susana Díaz como responsable política.

En cuanto al PSOE, ha rechazado que pretenda que en la propuesta de dictamen se diga "que no ha pasado nada, que no hay responsables políticos y que los presidentes no tuvieron nada que ver", algo que ha calificado de "fuera de lugar".

Sobre Podemos ha señalado que su trabajo en la comisión ha sido "un desastre" y que "todavía están de feria", mientras que a IU le ha dicho que las consecuencias de la paralización de la formación serían objeto de otra comisión de investigación y les ha recordado que ellos también formaron parte del gobierno de Díaz.